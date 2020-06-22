Объявлены номинанты «Хороших новостей России» в рубрике «Общество и социальные проекты»

Жюри большого конкурса «Хорошие новости России» составило шорт-лист претендентов на победу в номинации «Общество и социальные проекты». Федеральное агентство новостей готово назвать имена 10 авторов региональных СМИ, которые в ближайшие две недели будут бороться за звание лучшего.

Обладателя приза в размере 100 тысяч рублей определят участники онлайн-голосования, которое продлится до 6 июля. Форма голосования размещена под этой публикацией.

На звание лучшего автора в рубрике «Общество и социальные проекты» претендуют:

Сергей Кирин, НТРК «Каскад». Сюжет «Помощь инвалидам во время пандемии» посвящен общественникам, которые помогают людям с ограниченными возможностями в эпоху COVID-19.

Анна Дарган, агентство «Регион Onlinе». Материал «В Ставрополе стартовал социальный проект о людях с инвалидностью, любви и искусстве» рассказывает о соцпроекте, посвященном творчеству Эдуарда Асадова.

Глеб Дудкин, ТРК «Мир Белогорья». Сюжет «Случайно найденную кантату Гавриила Ломакина издали в Белгороде» посвящен печатному изданию уникальной кантаты Stabat mater.

Герман Иванов, РИАМО. Статья «Без людей у них портится характер»: питомцы столичных зооприютов дождались волонтеров» посвящена трогательной встрече людей и их четвероногих друзей в приюте для бездомных животных.

Кристина Штерн, телеканал «ТВ-Губерния». Репортаж «В Воронеже отметили юбилейную годовщину со дня рождения Марии Мордасовой» рассказывает, как город праздновал 105-летие со дня рождения «королевы частушек».

Дарья Шевцова, Северо-Кавказский федеральный университет. Материал «Самая моя большая награда — знать, что все не зря» посвящен благотворительному проекту «Дети в больнице», цель которого — помощь пациентам отделения детской онкологии и гематологии КДКБ города Ставрополя.

Ольга Градова, газета «Рабочий путь». Статья «Овраг — нам не враг!» посвящена активистам, которые решили облагородить пугающий ров в Смоленске и превратить его в парк.

Надежда Дацюк, «Комсомольская правда — Крым». Материал «Мы не занимаемся бесплатной доставкой еды»: Как устроена работа волонтеров Крыма» показывает изнанку работы добровольцев, оказавшихся в условиях пандемии на передовой.

Еще один текст, посвященный волонтерам: материал Ксении Власовой (агентство «Ирсити»). В статье «Помощь в изоляции. Волонтеры» — рассказы добровольцев от первого лица.

Андрей Зонин, VSE42.RU. В фоторепортаже «Кемерово на карантине: как в Кузбассе началась «нерабочая» неделя» запечатлено, как город погрузился в самоизоляцию.

Онлайн-голосование за участников конкурса продлится до 23.59 5 июля по московскому времени. Победителем конкурса в номинации «Общество и социальные проекты» станет автор, набравший наибольшее количество голосов.

Федеральное агентство новостей назовет имена победителей 6 июля.