Карантинная закупка. МО Павловск, Петербург. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

81-ю закупку мы провели в муниципальном округе Павловск, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга. Посетили несколько продуктовых магазинов и один непродовольственный, собрав минимальную корзину дачника в стройхозтоварах. Не забыли узнать, что думают жители о качестве товаров и ценах на них.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: