ФАН назвал претендентов на победу в номинации «Спорт» конкурса «Хорошие новости России»

Жюри большого конкурса «Хорошие новости России» сформировало шорт-лист участников в номинации «Спорт». Федеральное агентство новостей публикует список претендентов на победу. Лучшего автора предстоит выбрать пользователям Сети в ближайшие две недели.

В шорт-лист вошли 10 журналистов региональных изданий, которые опубликовали эксклюзивные материалы по теме «Спорт» в период с января по июнь 2020 года. Кому достанется приз в размере 100 тысяч рублей — определят участники онлайн-голосования, которое продлится до 23.59 5 июля по московскому времени. Форма голосования размещена под этой публикацией.

За звание лучшего в номинации «Спорт» борются:

Юрий Сейидов, газета «Горняцкая правда». Статья «Пушкин русского хоккея» посвящена хоккеисту Артемию Панарину.

Айгуль Сабирова, газета «Час Пик». Статья «Новые рекорды Андрея Киселева из Верхней Пышмы» посвящена восьмилетнему спортсмену, который установил новый мировой рекорд по отжиманию от пола.

Ильмира Гафиятуллина, Islam-today.ru. В конкурсе участвует статья «Бразильское джиу-джитсу и мусульмане: как спорт помогает достичь довольства Всевышнего?».

Андрей Шитов, Александр Мельников, «Волгоградская правда». В конкурсе участвует материал «Волгоградка рассказала, как добиться успеха в конном спорте».

Павел Горячев, РИА «Воронеж». Статья «Новая экономика». Как воронежские частные спортшколы работают в самоизоляции» рассказывает о новых условиях, в которых оказались спортивные организации из-за пандемии.

Сергей Белых, «Спортивная смена». В конкурсе участвует статья «Выход из подвала. Что происходит с белгородским настольным теннисом».

Руслан Батыргареев, телеканал БСТ. Сюжет «Каждая секунда – спасенная жизнь»: в Уфе определяют лучших пожарных России» посвящен соревнованиям среди спасателей.

Ксения Аксенова, IZHLIFE. Материал «Серебряная зарядка»: группа бабушек из Ижевска объединилась для занятий физкультурой» рассказывает о необычном, но очень активном спортивном объединении.

Анна Кучма, СургутИнформ-ТВ. Журналист лично проверила, насколько дисциплинированы и соблюдают самоизоляцию жители Сургута. Результаты проверки — в сюжете «Трудности самоизоляции. Как сургутские спортсмены соблюдают тренировочный процесс».

Светлана Бацан, «Аргументы и Факты — Челябинск». В конкурсе участвует материал «Добро с кулаками. В Челябинске спецназовец открыл школу выживания для детей».

Онлайн-голосование за лучший материал продлится до 23.59 5 июля по московскому времени. Обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший наибольшее количество голосов.

Федеральное агентство новостей объявит имена победителей 6 июля.