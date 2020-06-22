Голикова объяснила, как России удалось добиться низкой смертности от COVID-19

Москва, 22 июня. Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на коронавирус, что повлияло на низкую смертность от новой инфекции на территории страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Отвечая на вопрос, как России удалось добиться низкой смертности от COVID-19, Голикова напомнила, что на ранних стадиях власти приняли «очень сложное решение».

«Все-таки Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции», — сообщила вице-премьер.

Голикова уточнила, что первые два месяца года были использованы для подготовки медицинской сети для оказания медпомощи. Правительство обсуждало, какие меры необходимо принять в первую очередь.

«И вот эти меры — наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем, которые в том числе завозились импортные на территорию РФ, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы в случае, если они носят одноразовый характер, то есть очень много таких нюансов», — уточнила она.

Голикова добавила, что, по ее оценкам, «система оказалась готовой к этому вызову». Вице-премьер напомнила, что накануне прошел День медицинского работника, и поблагодарила работников медицинской сферы за их труд.

Ранее Голикова сообщила, что масочный режим сохраняется по всей стране в осенний сезон, несмотря на отмену введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. По ее словам, активность коронавируса значительно снизилась, однако угроза его распространения продолжает быть актуальной. Голикова также напомнила, что осенний сезон является периодом распространения простудных заболеваний, поэтому россиянам придется носить маски и пользоваться санитайзерами.

Согласно последним данным, в России выявлено 592 280 случаев COVID-19. За все время эпидемии выздоровели 344 416 человек, 8 206 умерли, передавал RT.