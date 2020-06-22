Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов

Балтимор, 22 июня. Число случаев коронавируса нового типа в мире превысило отметку в девять миллионов. Об этом сообщили специалисты американского университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других источников.

По его информации, жертвами COVID-19 стали 469 122 человека, а общее число выявленных случаев коронавируса достигло 9 003 042​​​.

В исследовательской организации уточнили, что наибольшее число инфицированных зафиксировано в США — 2 289 168. Следом идут Бразилия — 1 083 341, Россия — 591 465, Индия — 425 282 и Великобритания — 306 761.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис считает, что пандемия коронавируса в России достигла плато. Она похвалила страну за огромное количество тестов, которые проводятся ежедневно. Тем не менее медики призывают не забывать об использовании средств индивидуальной защиты, чтобы не допустить второй волны заболевания.