Что известно о российской вакцине от коронавируса? Инфографика ФАН

Федеральное агентство новостей рассказывает, что на сегодняшний день известно о вакцине против COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и медицинскими организациями Минобороны РФ.

Как рассказал директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург, Минздрав поручил возглавляемому им учреждению разработать вакцину против коронавируса сразу после объявления пандемии. Тот факт, что с момента получения госзадания до старта клинических испытаний прошли рекордно сжатые сроки, объясняется тем, что у российских ученых уже была разработана технологическая платформа, позволяющая получать вакцины и препараты против РНК-содержащих оболочечных вирусов, к коим относится COVID-19.

Если клинические исследования российской вакцины против коронавируса пройдут успешно, то к осени начнется выпуск препаратов. Чтобы провести массовую вакцинацию россиян, потребуется 70 млн доз вакцины. Дело в том, что ее будут вводить дважды.

«Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом по крайней мере в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период», — цитирует Александра Гинцбурга издание «Красная звезда».

По словам ученого, вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, что и вакцина против вируса Эбола.