Историк заявил, что Запад предал чехов и поляков, а теперь пытается свалить вину на СССР

Санкт-Петербург, 22 июня. Целью информационной кампании по переосмыслению итогов Второй мировой войны, которую проводят западные страны, является намерение сломать систему международной безопасности, сложившуюся после нее, заявил доцент СПбГАСУ, автор книги «Охота за полярными конвоями» Евгений Гурьев. Беседа проходила в эфире медиацентра «Патриот» в ходе онлайн-конференции «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история».

Комментируя вопрос о причинах начала Второй мировой войны и нападения нацистской Германии на Советский Союз, военный историк заявил, что Англия и Франция сознательно пошли на предательство Чехословакии, надеясь склонить Гитлера к нападению на СССР.

«В своей последней статье наш президент, с моей точки зрения, справедливо указал: «Как можно иметь дело с тем, кто не выполняет подписанные договоры?». В трехстороннем договоре по Чехословакии не было слова ни про политический строй Советского Союза, ни про что-то еще: был трехсторонний договор о гарантиях. Соответственно, если мы берем обязательства на себя по отношению к Чехословакии и его не выполняем — мы выглядим плохо. И это является позорной страницей европейской дипломатии, — подчеркнул Гурьев. — И дело тут не в репрессиях в СССР и в попытке оправдать кого-то. Дело в том, что после убийства главы МИД Барту в Марселе и короля Югославии Александра система коллективной безопасности в Европе начала рушиться, а советско-французско-чехословацкий договор был частью этой системы. И начиная с 1936 года в Европе, в политических кругах Англии и Франции, господствует концепция политики «умиротворения агрессора» ― Германии и Италии в Европе и Японии на Дальнем Востоке. В отношении всех этих агрессивных государств демократические страны Запада проводят политику «умиротворения» с целью направить их агрессию в одну сторону — на Восток. Их задачей становится столкнуть Гитлера и Сталина».

По мнению эксперта, то, что сейчас западные страны пытаются переписать историю Второй мировой войны, — это не столько желание обелить себя, стремление затушевать свою роль подстрекателя Гитлера в нападении на Советский Союз, сколько «попытка нарушить миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, в первую очередь систему Совета безопасности ООН».

«Это обращение в прошлое направлено в будущее, чтобы лишить нас тех позиций, которые мы имеем», — заявил эксперт.

В настоящий момент, считает ученый, мы находимся «в ситуационной вилке».