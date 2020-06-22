Больных людей закопали в песок на время солнечного затмения. ФАН-ТВ

Карачи, 22 июня. В прошедшее воскресенье на пляже портового города Карачи, что на юге Пакистана, собрались десятки больных людей. Их цель — исцеление.

В Пакистане верят, что люди с инвалидностью или болезнями могут поправиться, если закопать их в песок во время затмения. Согласно поверью, кольцеобразное солнечное затмение обладает чудодейственным эффектом.

«Мы слышали, что дети могут исцелиться от солнечных лучей во время затмения, поэтому мы здесь», — рассказал отец больного ребенка Джавет.

Про целительные свойства солнечных лучей знают даже за пределами страны. Родители, чьи дети больны, везут своих чад на пляж в Карачи со всех районов Пакистана.

«Мы приехали в Карачи из города Оранги. Мой сын болеет с детства. Мы верим, что солнечные лучи могут исцелять недуги детей во время затмения, поэтому мы не смогли упустить этот шанс и приехали сюда», —поделился Азра.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит примерно 14 раз за столетие. Оно возникает, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Следующее подобное явление ожидается только в 2037 году.