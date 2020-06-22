Голикова считает достижимым снижение уровня бедности в РФ вдвое к 2024 году

Москва, 22 июня. Задача снижения уровня бедности в России в два раза к 2024 году является достижимой. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Все-таки мы рассчитываем, что снижение (уровня бедности — Прим. ФАН) в два раза достичь можно», — пояснила она.

По ее словам, правительство на протяжении многих лет работает над проблемой бедности в России. Голикова также добавила, что для реализации данной задачи необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда, так как в настоящее время он остается недостаточным.

«Это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению минимального размера оплаты труда», — отметила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что считает достижимым снижение уровня бедности в России в два раза к 2024 году.