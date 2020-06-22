Поляки помнят Волынскую резню, но боятся выступить против бандеровцев на Украине

Санкт-Петербург, 22 июня. Поляки помнят Волынскую резню, но осуждать бандеровцев боятся — духа не хватает, заявил координатор польской общественной организации «Польско-российское братство» в России Пшемыслав Твардовский.

По словам Твардовского, поляки помнят о Волынской резне, но проводить решительные действия против реабилитации бандеровцев на Украине им препятствует правительство страны.

«Они ничего против Украины делать не хотят, — заявил он в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история». — Это правительство — не правительство всех поляков. Они получили всего 30% на выборах. А так как у нас была низкая явка на выборах — они правят страной».

По словам общественника, антироссийская риторика в польском обществе так нагнетается польскими СМИ, подчиненными правящей элите.

«Но мы не имеем никакого влияния на СМИ», — сокрушается эксперт.

Ситуация с оценкой действий нацистских преступников не изменится, пока поляки не воспрянут духом и не выберут себе правительство, которое отражает мнение большинство населения страны, которое помнит, кто им дал свободу. Проблема лишь в том, что сейчас политический истеблишмент Польши находится под сильным давление США.