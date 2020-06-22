ПФР посоветовал подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Москва, 22 июня. Пенсионный фонд России до 30 июня будет назначать пенсии и пособия в упрощенном порядке, а также продлевать действие выплат без личного присутствия граждан. Об этом говорится на его официальном сайте.

В ПФР посоветовали россиянам поторопиться и подать заявления до конца месяца. До 30 июня граждане могут оформить социальные выплаты не выходя из дома. Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте фонда или порталом госуслуг.

Если же возможности подать электронное заявление нет, территориальные органы ПФР могут связаться с гражданином по телефону и получить согласие на оформление пенсии. Это будет отражено в специальном акте.

«На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по оформлению», – объяснили в фонде.

В ПФР напомнили, что сотрудники никогда не спрашивают персональные данные, в том числе информацию о банковской карте. В фонде призвали россиян быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников.

Напомним, что 1 июля вступит в силу закон, согласно которому пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, больше не будут относиться к категории работающих. Им положена индексация страховой части пенсии. Перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ощутимую прибавку оценят 29,6 тысячи граждан.