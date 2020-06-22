Путину показали портрет отца в архиве музея «Дорога памяти». ФАН-ТВ

Кубинка, 22 июня. Сегодня Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. В ходе визита в музей «Дорога памяти» президенту показали архивное фото его отца, участника Великой Отечественной войны.

Известно, что отец президента Владимир Спиридонович Путин был бойцом 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии и держал плацдарм на Невском пятачке, где получил тяжелое ранение в ногу.

Виртуальный фотоархив музея содержит информацию о более 30 миллионах фронтовиков, тружеников тыла и блокадников. Исторический комплекс «Патриот» построен на месте, где в годы ВОВ войска Красной армии держали оборону Москвы. Его длина составляет 1418 шагов, это количество дней и ночей, на протяжении которых шли боевые действия