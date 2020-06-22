Антипов уличил нидерландских следователей в фальсификациях по делу МН17

Москва, 22 июня. Нидерландские следователи намеренно игнорируют детали и доказательства в деле о крушении малайзийского «Боинга», чтобы не допустить установления реальной причины трагедии. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

«Очевидно, что происходит фальсификация данных. Нормальные следователи собрали бы все без исключения улики, которые прямо или косвенно позволят установить причину крушения. Но, судя по всему, мало кого уже интересует истинная картина катастрофы», — пояснил он.

Он также добавил, что следователи заявляли об обнаружении фрагмента ракеты от зенитного комплекса «Бук». Однако остается неизвестным, где и кем был обнаружен данный фрагмент, что наводит на мысли о намеренной фальсификации, передает «НьюИнформ».

«Это же ключевой обломок. Но никто ничего не говорит. На лицо фальсификация. Я был рядом с зоной крушения, общался с местными жителями. Они все активно участвовали в поисках обломков. Но никто из жителей вообще не слышал о том, что нашли какой-то фрагмент. Тем более, такой крупный», — добавил Антипов.

Напомним, «Боинг» малайзийских авиалиний, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донбасса в июле 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров и членов экипажа. Спустя годы авиакатастрофа остается предметом для политических спекуляций и безосновательных обвинений в трагедии России и республик Донбасса.