Названы номинанты рубрики «Экономика страны или региона» конкурса «Хорошие новости России»

Жюри конкурса «Хорошие новости России» составило шорт-лист участников в номинации «Экономика страны или региона». Федеральное агентство новостей готово представить имена претендентов на победу. Кто из них лучший, определят участники онлайн-голосования.

В шорт-лист вошли 10 материалов, опубликованных в региональной прессе. Кому из авторов достанется приз в размере 100 тысяч рублей, предстоит выбрать читателям ФАН. Онлайн-голосование продлится до 23.59 5 июля по московскому времени, а оставить свой голос можно в форме под этой публикацией.

За звание лучшего в рубрике «Экономика страны или региона» соревнуются:

Ольга Егорова, РИАМО. На конкурс представлен материал «Глава Мининвеста Подмосковья: о сохранении рабочих мест и помощи бизнесу в пандемию».

Наталья Ильина, «Сампо ТВ». Сюжет «Николай Концевой — один из лучших фермеров в Карелии» посвящен истории фермерского хозяйства в Сортавальском районе.

Эдуард Корниенко, информационное агентство «Победа26». Материал «Без хлеба не останемся»: ставропольские аграрии борются с последствиями засухи» рассказывает о непростой работе на посевной в 2020 году.

Полина Зайцева, «76.ру». В конкурсе участвует материал «Турбизнес в шоколаде: предприниматель рассказал, как остается на плаву во время пандемии».

Майя Тимченко, «Крайний север». Статья «Чисто голубое топливо» рассказывает о переходе Анадырской ТЭЦ на газ.

Сергей Веселов, Виктор Иванов, телекомпания «Барс». Сюжет «СOVID-19 vs текстильщики» рассказывает, как текстильная отрасль выживает в условиях пандемии.

Борис Золотов, «Кубанские новости». В конкурсе участвует материал «Будет ли рыба в Азовском море: как планируют возрождать продуктивность водоема».

От издания IRK.Ru в номинацию «Экономика страны или региона» попал материал «Подходишь и ощущаешь мощь, которую наши отцы построили». Кто работает на ГЭС». Статья посвящена работе Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС.

Сергей Маржецкий, «Репортер». В конкурсе участвует материал «Как многострадальный «Суперджет» может получить второй шанс».

Эдуард Биров, ForPost. На конкурс номинирована колонка автора «Обнулим потребление: к черту ценники».

ФАН объявит имена победителей 6 июля.