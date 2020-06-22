ФАН представил номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Наука и инновации»

Жюри большого конкурса «Хорошие новости России» сформировало шорт-лист номинантов в рубрике «Наука и инновации». Федеральное агентство новостей готово назвать имена 10 претендентов на победу. Кому достанется приз в размере 100 тысяч рублей — определят участники онлайн-голосования, которое продлится до 6 июля. Форма голосования размещена под этой публикацией.

Профессиональное жюри проделало огромную работу, чтобы выбрать всего 10 публикаций, достойных победы. По условиям конкурса, напомним, участниками соревнований могут стать журналисты региональных изданий.

На звание лучшего в рубрике «Наука и инновации» конкурса «Хорошие новости России» претендуют:

Елена Байрамова, телеканал «Крым 24». Репортаж «Верблюд пустыни» рассказывает о достижении крымских ученых: специалистам удалось вывести 15 новых сортов сорговых культур, устойчивых к засухе.

Ирина Черешнева, «Липецкая газета». В статье «От бабушкиных книг к серьезным изобретениям. Липецкая школьница готова штурмовать большую науку» журналист рассказывает об изобретении 10-классницы Юлии Каравашкиной. Анализатор, созданный школьницей, позволяет узнать качество бензина всего по одной капле и за несколько секунд.

Кирилл Антонов, интернет-журнал «Сибдепо». Его статья «От розетки до розетки: как выживают электромобилисты Кузбасса» рассказывает, насколько электрокары приспособлены к сибирским морозам, и кто они — электромобилисты Кузбасса.

Татьяна Гордеева, издание «Губерния 33». Ее материал «Четыре степени свободы: житель Владимира конструирует мотопарапланы и испытывает их в небе» посвящен Александру Чернову — человеку, который создал уже семь мотопарапланов, и за консультацией к которому обращаются жители других регионов.

Ирина Дудка, издание «БелПресса». Материал журналиста «Багги, просто багги. Как умельцы из Ракитянского района собирают тракторы и вездеходы» рассказывает, как двое жителей региона — Сергей и Юрий Михеевы — занимались авторемонтом, и неожиданно для себя самих ворвались в мир гонок по бездорожью.

Михаил Лежнин, издание «Областная газета». Статья «Инновации высокого напряжения» посвящена проекту испытательного центра высоковольтного оборудования в Екатеринбурге.

Вера Яковлева, «Уральский меридиан». Статья журналистки «Пятиклассник из Екатеринбурга изобрел охлаждающий контейнер для инсулина» рассказывает, что подтолкнуло уральского школьника создать холодильник для хранения лекарств.

Александр Милъка, газета «Псковская провинция». Статья «Фантазии в стиле «Мейкертон» рассказывает, кто такие «псковские кванторианцы» и что они изобретают.

Артур Шамсутдинов, телеканал БСТ. Репортаж «Умный город и больница в чемодане: в Уфе школьники презентовали свои IT-проекты» посвящен ученикам уфимских школ, которые создают макеты города будущего, роботов и даже портативные медцентры.

Андрей Гусельников, агентство Ura.Ru. Статья «На Урале изобрели рентген для металлов и клубнику для космоса» посвящена выдающимся уральцам, которые «не боялись своей мечты и в какой-то момент решились на сумасшедший эксперимент».

Онлайн-голосование за участников конкурса продлится до 23.59 5 июля по московскому времени. Обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший наибольшее количество голосов.

ФАН объявит имена победителей 6 июля.