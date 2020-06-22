ПНС перевело миллиарды долларов в Центральный банк Турции за военную экспансию в Ливии

Триполи, 22 июня. Греческое издание Spoilers опубликовало статью о том, как раскрадывается бюджет Ливии. По данным журналистов, премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж перевел 12 миллиардов долларов на счет Центрального банка Турции.

В материале говорится, что эти деньги пошли на оплату военной интервенции Турции в Ливию. Именно присутствие турецкого военного контингента на территории североафриканского государства помогает Сарраджу удерживать незаконно узурпированную ливийскую власть.

Напомним, что Анкара поддерживает Триполи не только регулярными войсками, турецкими наемниками ЧВК SADAT и сирийскими террористами, но и военной техникой. Эти действия неприемлемы в отношении страны, которая находится под оружейным эмбарго Организации Объединенных Наций. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обостряет и без того затянувшийся внутриливийский кризис.

Общая сумма поступлений на турецкие счета составляет более 12 миллиардов долларов. Эти незаконно выведенные из бюджета страны деньги являются оплатой военного вторжения Турции в Ливию. Вопросом остается лишь то, почему оккупацию североафриканского государства, из-за которой в первую очередь страдают сами ливийцы, Саррадж осуществляет на их же деньги, то есть на средства налогоплательщиков.

Авторы статьи ссылаются на ливийское СМИ Libya Review, чьи источники также подтверждают, как минимум, два случая переводов с государственных счетов Ливии в адрес турецких банков. Один из них достигает четырех миллиардов долларов, второй — восьми.

За последнее время Анкара поставила в Триполи и Мисурату более 70 беспилотников. Стоимость наиболее часто используемого БПЛА Bayraktar составляет порядка пяти миллионов долларов за единицу. Помимо этого, на территорию североафриканского государства были переброшены сотни бронированных боевых машин KIRPI и тысячи сирийских джихадистов, которым платили в среднем до двух тысяч долларов в месяц.

Однако независимый журналист Линдси Снелл пишет, что турецкие вербовщики обманом заманили сирийских наемников в Ливию. Порядка 10 тысяч сирийцев, переброшенных через Стамбул в Триполи для поддержки террористического режима Сарраджа, так и не увидели обещанных денег, из-за чего грабят и убивают гражданских, а также промышляют мародерством. Учитывая, что турки обманывают наемников, куда уходят средства из ливийского бюджета — неизвестно.