Украинские пограничники попросили почти 170 млн долларов на строительство «стены» на границе с Россией. Экс-депутат Рады Алексей Журавко уверен, что президент Владимир Зеленский выделит эти деньги, но они «осядут по карманам», как и предыдущие.

«Госпогранслужба Украины предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн (168,4 млн долларов) на строительство проекта «Стена» на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года», — говорится в письме ГПСУ, которое процитировала неправительственная организация StateWatch.

Пограничники сослались на увеличение стоимости стройматериалов и расходов на оплату труда рабочих.

«Придуманный бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком проект «Стена» продолжает кормить тех, кто у власти в Киеве. Самое обидное, что его продолжат финансировать, хотя очевидно, что ничто Украине не угрожает со стороны российской границы. То есть денег в бюджете на пенсии и пособия украинцам и зарплаты бюджетникам нет, зато последние гроши с радостью отправятся в карманы тех, кого Яценюк научил, как надо воровать», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.

Политик уверен, что озвученная Госпогранслужбой Украины просьба об увеличении госфинансирования проекта «Стена» была согласована с президентом Зеленским, потому что «он тоже в доле».

«Зеленский сегодня плотно сел на все схемы и потоки, которые были при [Петре] Порошенко. Вот почему нет продвижения в уголовных делах против его предшественника и сотоварищей. Ворон ворону глаз не выколет, и последний бюджет продолжает разворовываться», — добавил Алексей Журавко.

Напомним, в 2019-2020 годах на строительство «Стены» было выделено свыше 62 млн долларов, из которых фактически было потрачено только 30 млн. Если новая просьба пограничников будет удовлетворена, то общая стоимость возведения «фортификационных сооружений и охранных систем на украинско-российском и украинско-молдавском участках» достигнет 232 млн долларов (6,2 млрд грн).

За минувшие четыре года было построено 546 км из запланированных 634 км инженерных ограждений и 316 км из 341 км рокадных дорог, говорят в ГПСУ.