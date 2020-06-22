Ясновидящая рассказала, что стало причиной развода Харламова и Асмус

Развод Харламова и Асмус могла спровоцировать бывшая жена известного комика Юлия Лещенко, считает экстрасенс, ясновидящая и колдунья Татьяна Московская (Ионина).

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус заявили о своем разводе после восьми лет брака. Асмус подчеркнула, что к такому решению их семья пришла уже давно.

«Довела мужика», — иронично написала Асмус в своем профиле Instagram, приложив снимок с сильно состаренным в приложении супругом.

Хотя, по мнению экстрасенса, ясновидящей и колдуньи Татьяны Московской (Иониной), причиной развода звездной пары могла послужить порча, наведенная бывшей супругой Гарика Харламова Юлией Лещенко.

«Как говорят — на чужом несчастье свое счастье не построишь, вот бывшая жена Харламова и нажелала им нехорошего в след. А то, что сейчас происходит — это порча, которая может несколько лет тихо сидеть, пока есть сильная страсть у людей, но потом она обязательно ударяет. Достаточно представить, каково было обиженной женщине — они же несколько лет прожили, он же из-за Асмус жену бросил. Вот и получается, что Лещенко раз пожелала в след, два пожелала, а на пятидесятый раз оно сработало отворотом. И она, может быть, до сих пор, пусть и не говорит, но хочет его вернуть в семью», — говорит собеседник ФАН.

Татьяна Московская уверена, что в дело также могла вмешаться банальная зависть, которая и привела к, возможно, даже неосознанному наведению порчи.

«Вот если женщина посылает во вселенную сигнал, что мужчина ей больше не нужен, тогда ему открывается новый брак на всю жизнь. А тут мог быть сигнал обратный, ведь где еще бывшая жена Харламова такого богатого и знаменитого жениха найдет? Она не устроена, вот и сказала: «Да чтоб вам пусто было, да чтобы вы расстались». И вот оно не сразу срабатывает, а когда человек проявляет слабость. Вот сейчас может он (Харламов. — Прим. ФАН) ослабел чуть-чуть, морально ослаб после коронавируса и порча сработала», — продолжила ясновидящая.

При этом колдунья предупредила, что порча может работать постоянно, отчего у Харламова будут теперь постоянные проблемы с личной жизнью, пока он ее не снимет.

«Получается, венец безбрачия образовался, и его теперь будут все бросать. Да и он располнел сильно, постарел — это все признаки. Его все женщины будут теперь бросать. К тому же на физическом уровне порча могла реализоваться в виде увлечения Асмус Петровым (актер Александр Петров — Прим. ФАН). Все это очень серьезно, если порчу не снять, Харламов может и до 55 не дожить. Пусть почистится у бабок каких-нибудь. А вообще это другим урок — не бросай свою семью, потому что потом будешь не нужен ни старой жене, ни новой», — заключила колдунья.

Напомним, одним громкий развод среди звезд отечественного шоу-бизнеса в 2020 году произошел у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Кроме того, 22 июня стало известно об окончании отношений Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.