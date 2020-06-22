Суд арестовал Верзилова на 15 суток за нецензурную брань

Москва, 22 июня. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов получил 15 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба Мещанского районного суда Москвы.

«Суд признал Верзилова виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка» и назначил наказание в виде 15 суток ареста», — говорится в сообщении.

Верзилов был задержан 21 июня у входа на станцию метро «Красносельская», где нецензурно бранился. Инцидент произошел после допроса Верзилова в отделе МВД РФ по Красносельскому району города Москвы. Допрос был связан с несогласованным митингом, который состоялся 27 июля 2019 года.