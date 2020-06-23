Подтвержденных штрафов по самоизоляции в московских судах больше, чем аннулированных

Столичной медсестре Елене Дубровской, спасающей больных инфекцией COVID-19, отменили восемь штрафов за езду с якобы недействительным цифровым пропуском. Федеральное агентство новостей рассказывало о «письмах счастья», которые москвичка получила в период действия ограничений на передвижение по столице.

«Я вам очень благодарна, что рассказали мою историю, — обратилась дочь медика Нина Дубровская к корреспонденту ФАН. — Я больше, чем уверена, что по сарафанному радио это все распространилось. Дошло до кого-то сверху и там было принято такое решение».

Победила справедливость — 40 тысяч рублей остались в бюджете семьи. Ответ на жалобы из Московской административной дорожной инспекции пришел спустя месяц.

«В ходе рассмотрения жалобы достоверно установить факт отсутствия, либо наличия действующего цифрового пропуска на момент фиксации транспортного средства не представлялось возможным. Согласно ч.4 ст.1. 5 КоАП РФ, неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица», — следует из уведомления.

Вторую «четверку» штрафов МАДИ отменила, так как «транспортное средство использовалось медицинским работником».

«В первом постановлении такой формулировки не было, — удивляется дочь медсестры. — Якобы они не могут проверить, был ли пропуск зарегистрирован на машину, поэтому отменили».

С 9 июня МАДИ отменила 16,5 тысяч штрафов за ошибки при привязке машины к цифровому пропуску.

«Обращаем внимание, что подача жалобы не является основанием для отмены штрафа, но рассматривается комплексно и в индивидуальном порядке в течение трех дней с момента регистрации обращения», — напомнил сотрудник пресс-службы Артем Худяков.

14 мая руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов объявил: водителям, которые неверно указали данные автомобиля во время их привязки к цифровому пропуску, штрафы будут отменять. Москвич Андрей Абрамов после того, как ошибся в номере региона, продолжил получать новые. О том, что пропуск перестал действовать, мужчина не знал.

«Сначала пришел штраф на пять тысяч рублей за то, что у него была парковка на газоне со скоростью 62 км/ч. При звонке в МАДИ они объяснили, что на самом деле это нарушение самоизоляции: «Так как пока у нас с этим ничего не понятно, мы выписали вам вот так», — рассказала корреспонденту ФАН супруга москвича Светлана Абрамова. — В связи с этим они нам отказали в отмене штрафа. Далее я подала в суд по месту правонарушения. На 28 июля у нас назначено судебное заседание».

Одни ищут поддержки в соцсетях, другие надеются отменить штрафы с помощью Интернет- петиции. Поводом к разбирательству в суде для многих становится необоснованный отказ инспекторов в удовлетворении жалобы. А вот автоюрист Александр Беленко вообще решил закрыть глаза на полученное уведомление.

«Мне пришел штраф за автомобиль, которым я не пользовался и который мне не принадлежит. Этот автомобиль я видел впервые, там другой владелец, как он поступил ко мне, я не знаю, что с ним делать, тоже. Я не стал его отменять, потому что меня он не касается юридически», — признался он.

Причины начисления ложных штрафов в Департаменте информационных технологий Москвы пока не сообщают. ФАН направил в ведомство соответствующий запрос. Эксперты едины во мнении: ошибок можно было бы избежать, если бы при фиксации нарушений в столице не использовались дорожные камеры.

«Такие постановления вообще не должны выноситься, — сказал руководитель юридического отдела «Общества защиты прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов. — Статья 3.1 КоАП РФ гласит, что субъекты могут устанавливать наказания, пусть даже за отсутствие пропуска, но не могут устанавливать порядок производства по делу об административном правонарушении».

Задача камер фото-видеофиксации — регистрировать нарушения скоростного режима, напомнил автоюрист Александр Беленко.

«Ничего другого по закону они фиксировать не могут, — отметил он. — То, что было — это нарушение федерального закона. Москва сделала свой региональный закон, по которому использовала эти камеры в целях фиксации передвижения. База выдачи пропусков не синхронизировалась с базой ГИБДД. Видимо, в том числе, поэтому Правительство Москвы, которое регламентировало выдачу пропусков, их аннулировало, а люди продолжали ездить, уверенные, что пропуск работает. Не проверили, выехали, получили взыскание».

Судьи не видят оснований не доверять технологиям электронного мониторинга и подтверждают первые штрафы. Одно из таких решений опубликовано в электронной картотеке Мосгорсуда 15 июня. Судья Преображенского районного суда Яна Павлова оставила ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы не удовлетворила жалобу.

Всего по этой статье, согласно данным официального портала судов общей юрисдикции на 22 июня, в Москве зарегистрировано 15,7 тысяч административных дел. 11 штрафов за нарушение режима повышенной готовности признаны законными. Еще пять отменены, среди них четыре связаны с использованием транспортного средства.

«Составы правонарушений, которые действовали в период повышенной готовности, вызывают большой вопрос с юридической точки зрения: как порядок привлечения к ответственности, так и вынесения постановления, — считает автоюрист Михаил Никитин. — Районные суды низших инстанций формально относится к рассмотрению доводов и аргументов».

Доказать свою правоту в суде столичным автомобилистам будет непросто, предупреждают правозащитники.

«Никто не гарантирует, что суд отменит постановление, если гражданин укажет на то, камеры были незаконно использованы при выписывании штрафа, — добавил Александр Беленко. — Возможно, суд, посчитает, что в условиях пандемии можно было использовать данные камеры… Если человек попытается придать свой нелепый штраф публичной огласке, возможно, именно его штраф отменят в самое короткое время».

В МАДИ напоминают: обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции можно дистанционно. Для этого нужно подать заявление на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.

В конце весны Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека приступил к сбору жалоб на ограничения по COVID-19 со всей страны. Выявленные факты нарушений прав граждан должный войти в доклад, который будет направлен в администрацию президента после голосования по принятию поправок в Конституцию.