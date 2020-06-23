Главный эпидемиолог Минздрава оценил новый научный журнал для российских врачей

Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы выпустил первый номер рецензируемого научного журнала «Здоровье мегаполиса».

Новое издание призвано стать платформой для междисциплинарного обсуждения проблем охраны здоровья в свете создания технологий управления и научно-методического обеспечения работы систем здравоохранения в крупных городах.

О влиянии городской среды на здоровье человека за последние 30 лет написаны сотни исследований. Новый журнал объединит самые значимые и актуальные материалы о передовых клинических практиках, инновационных технологических разработках и научных исследованиях в этой области. Главные темы: эпидемиология, скрининг, профилактика социально значимых заболеваний, мониторинг состояния здоровья и управление городскими системами здравоохранения.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико, качество публикаций будет поддерживаться с помощью экспертных рецензий, основанных на принципах доказательной медицины.

«Целый ряд инфекционных болезней распространены в крупных городах. Инфекция Covid-19 больше всего поразила Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую и Свердловскую области. В журнале будут публиковаться продуктивные предложения по укреплению инфекционной и санитарно-эпидемиологической службы страны», — сообщил академик РАН и профессор.

По мнению главного эпидемиолога Минздрава России, на страницах издания врачи могут опубликовать результаты изучения особенностей пандемии, ее последствий и уроков, проанализировать недостатки мониторинга за угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения биологической безопасности населения.

«Призываю всех активно использовать эту трибуну для обсуждения жизненно важных проблем функционирования мегаполисов всего мира», — сказал академик РАН и профессор.

Электронный журнал «Здоровье мегаполиса» будет публиковаться ежеквартально на русском и английском языках. Материалы первого номера уже доступны на сайте www.city-healthcare.com. Редакторы приглашают к участию авторов и научные коллективы, в том числе, иностранные. Журнал планируется зарегистрировать в международных электронных базах научных публикаций, таких как PubMed и Scopus.