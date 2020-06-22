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Ярославский депутат попросил СК РФ проверить слова Дудя о голосовании по поправкам

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Ярославский депутат попросил СК РФ проверить слова Дудя о голосовании по поправкам

Ярославль, 22 июня. Ярославский депутат Дмитрий Петровский попросил Следственный комитет России проверить высказывание журналиста Юрия Дудя о голосовании по поправкам в конституцию. Об этом парламентарий написал в Facebook.

Депутат считает, что Дудь — «бездельник, не ударивший за свою жизнь пальцем о палец» — совершил противоправное деяние. Парламентарий уверен, что комментарий журналиста о голосовании оскорбляет власти России.

Петровский призвал привлечь Дудя к ответственности, чтобы тот смог «отработать долг людям». Депутат пожалел, что в России нет уголовной ответственности за тунеядство.

«Я обратился в СК РФ <…> с требованием — провести проверку по факту публичного оскорбления власти этим гражданином», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщает «Царьград», Дудь в посте в Instagram заявил, что голосовать 1 июля — «позор».

Ярославский депутат попросил СК РФ проверить слова Дудя о голосовании по поправкам

Напомним, что голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. О важности изменений основного закона страны уже высказались многие общественные и политические деятели. Они отметили, что обновленная конституция защитит суверенитет и территориальную целостность России, русский язык и соотечественников за рубежом. Поправки направлены также на защиту традиционных и семейных ценностей, российской идентичности и духовности, пенсионеров и труда.

Ярославский депутат попросил СК РФ проверить слова Дудя о голосовании по поправкам

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Источник: Facebook-аккаунт Дмитрия Петровского
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