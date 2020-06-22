Попытка США ввести санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина объясняется корыстными интересами американских политиков, которые действуют в угоду бизнес-элит, захвативших власть страны.

Резолюцию Конгресса Соединенных Штатов, которая призывает правительство внести бизнесмена в санкционный лист, подписали конкретные сенаторы, среди которых присутствуют имена Марка Рубио и Криса Кунса. Их деятельность, в том числе законодательная, фигурирует в отчетах по договорам американских лоббистских компаний.

Под давлением американского бизнес-сообщества в Сенат и Палату представителей США был внесен документ, в содержании которого Пригожина называют «угрозой национальной безопасности». Его авторы призывают правительство страны «разработать стратегию противостояния действиям бизнесмена». Однако, никаких фактических аргументов о якобы имеющейся «опасности», которую он несет демократическим ценностям, представлено не было. Ответа на вопрос, зачем противостоять тому, чего нет — также не приводится.

Тем не менее Евгений Пригожин ответил администрации президента Дональда Трампа и Конгрессу США. Он опубликовал открытое письмо, в котором изобличил предъявляемые в его адрес ложные обвинения. Подробно ознакомиться с текстом обращения предпринимателя можно в материале Федерального агентства новостей, а также на странице пресс-службы компании «Конкорд».

Серый кардинал западной демократии: чьи интересы обслуживает американское правительство

Соединенные Штаты находятся в заложниках у финансовых элит. Последние подменяют государственные интересы коммерческими и управляют представителями власти с помощью лоббистских компаний. Фактически, этот сектор бизнес-сообщества легализовал коррупцию на политическом уровне, что легко прослеживается при разборе нестабильной позиции страны, а также разобщенности среди членов правительства.

Еще одной иллюстрацией аффилированности США с внешними спонсорами является хаотичная санкционная политика, с помощью которой убираются сильные бизнес-игроки и прямые конкуренты. Например, в основе резолюции, на которую Евгений Пригожин написал ответное письмо, лежит то, что называется «проплаченная политика». В Америке ее контролируют лоббистские компании. Если называть вещи своими именами, то резолюция просто куплена. Инициировавшие ее внесение в Конгресс США политики уже «продавали» схожие идеи.

Санкции против петербургского предпринимателя на Западе продавливают многие. Это разные люди, но объединяет их одно — коррупция. Ими же, якобы от лица США, финансируются агрессивные выпады в адрес Пригожина. ФАН предлагает конкретные примеры на основе ливийского досье.

Теневой бизнес американских сенаторов

Включить российского бизнесмена в черный список и наложить на него ограничительные меры предложили конкретные сенаторы. Их имена Марк Рубио и Крис Кунс, оба фигурируют в договоре между американскими лоббистскими фирмами и Правительством национального согласия (ПНС), которое для привлечения американских политиков «назначило» Евгения Пригожина причиной собственных провалов и неудач.

Таким образом, запущенный Демпартией США вброс вернулся в американскую политику уже от внешних спонсоров, представляющих, в том числе, весьма сомнительные государственные образования. ПНС по условиям Схиратских соглашений утратило легитимность еще несколько лет назад, но продолжает незаконно удерживать ливийскую власть с помощью интегрированных в силовые структуры экстремистских и радикально-исламистских группировок.

Именно американские лоббистские компании координируют медиараскрутку членов «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа. В рамках этого договора сенаторы Кунс и Рубио выступали с поддерживающими террористический режим ПНС тезисами, а также усугубляли внутриливийский кризис антироссийскими вбросами. Более того, они несут в массы заказную и проплаченную триполитанскими властями пропаганду. Это наглядный пример того, как корыстные интересы определенных лиц отрабатываются на международной политической арене.

Очевидно, что продвигать государственные инициативы, обслуживая исключительно развитие бизнеса и обогащение определенного круга лиц, неприемлемо ни в контексте Ливии, ни в каком-либо еще. Однако именно это происходит сегодня в США. Коррумпированность и тесная зависимость западных политиков от финансовых элит ущемляет национальные интересы других государств.

На вопросы, почему Америка разжигает ливийский конфликт и зачем вводятся санкции против российских граждан, есть только один ответ — высокопоставленные посты в США занимают алчные и продажные люди, как Кунс и Рубио. Такие «сенаторы» ради наживы готовы проповедовать что угодно. Иногда лейтмотивом их лжи и пропагандистских заявлений становятся тысячи искалеченных и погибших людей, как, например, в североафриканском государстве.

Ранее ФАН опубликовал детальный разбор сотрудничества Триполи с компаниями Mercury Public Affairs, LLC и Gotham Government Relations & Communications, который представлен в материале под названием «Зачем ПНС Ливии нужен пиар на Западе?». Изначально расследование на эту тему проводило немецкое издание Zuerst. Также мы прилагаем ссылку на оригинал контракта ПНС с лоббистами. Комплект сопутствующей документации, в том числе отчеты об исполнении условий договора, опубликован в первой части «Разоблачения доклада экспертов ООН».