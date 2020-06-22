Сирия, 22 июня. На севере Алеппо турецкие военные попытались затравить ребенка собаками. На севере Ирака в ходе операции правительственных сил были уничтожены укрытия террористов «Исламского государства»1. В Хасаке местный житель подорвался на мине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозреваются в поджоге нефтяной скважины в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: ранили ребенка на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): разогнала совет профсоюзов в Идлибе.

Хашд Шааби: на севере Ирака зачистили несколько укрытий террористов ИГ.

Провинция Алеппо

У города Аль-Баб турецкие военнослужащие ранили мирного жителя. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), жертвой стал десятилетний мальчик, который приблизился к одной из баз турецкой армии в окрестностях города, в ответ на что турецкие военнослужащие открыли предупредительный огонь, а потом спустили на него собак. По словам очевидцев, ребенка преследовало 15 собак. В настоящее время мальчик с множественными укусами находится под наблюдением медиков находится в городском госпитале.

Провинция Идлиб

На подконтрольной «Хайят Тахрир аш-Шам» территории сохраняется напряженность из-за конфликта между группировками. Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), боевики предотвратили создание общего совета профсоюзов и общественных объединений в Идлибе, который должен был пройти в районе поселения Баб аль-Хава. Препятствуя централизации гражданских организаций, террористы тем самым удерживают за собой все административные сферы в оккупированной ими зоне. В настоящее время под контролем совета шуры, назначенного террористами, находится как судебная система, так и ценообразованием товаров. Разгон совета профсоюза произошел сразу после того как утром в поселке Сармада боевики арестовали бывшего полевого командира, который перевербовывал членов альянса в состав оперативного штаба «Гурфат Амалият Фасбату».

Провинция Хасака

Как сообщает местный источник агентства Alkhabour 21, группа неизвестных лиц совершила вылазку к нефтяному полю близ поселка Румейлан и подожгли одну из скважин, которую охраняли члены так называемой милиции «Демократических сил Сирии» «Асайиш». Жертв в результате пожара не было зафиксировано, очаг возгорания был потушен. «Асайиш» подозревают, что за поджогом стоят террористов запрещенного в РФ «Исламского государства».

Источник также сообщил, что к западу от города Аш-Шаддади ребенок подорвался на мине, установленной в поле. Инцидент произошел у поселка Алвас. Предполагается, что мина осталась в окрестностях деревни с того периода, когда поселок находился под контролем террористов «Исламского государств». В 2016 году поселение было занято курдскими боевиками, однако они до сих пор не провели должным образом разминирование, на неразорвавшихся боеприпасах и старых СВУ, оставшихся о террористов, до сих пор подрываются мирные жители.

Ирак

Согласно информации военно-аналитического Telegram-канала Warjournal, в Ираке продолжается операция «Герои Ирака». Утром ВВС Ирака нанесли авиаудар по местам предполагаемых укрытий боевиков «Исламского государства».

Также агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства обороны Ирака сообщает, что сегодня днем в провинции Салах эд-Дин бойцы Хашд Шааби совместно с силами 7-й бригады провели рейд в пустынной местности к северу от города Багдад и ликвидировали несколько укрытий террористов и самодельные мины-ловушки.

1 Организация запрещена на территории РФ.