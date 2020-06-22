В Германии заявили об опасности расширения кризиса в Ливии из-за Турции

Берлин, 22 июня. ФРГ выступает за скорейшее разрешение проблемы Ливии, подчеркивая, что внутриливийский кризис приобретает региональное измерение. Об этом заявил Кристофер Бургер, официальный представитель немецкого МИД.

Дипломат указывает, что нестабильность в Ливии несет в себе опасность не только для самой североафриканской страны, но и для региона в целом. Повлиять на ситуацию можно, инициировав переговоры между ЛНА и ПНС и проведя их под патронажем международного сообщества.

«Поэтому мы продолжаем переговоры со всеми сторонами и оказываем влияние на конфликтующие стороны, чтобы они продолжили переговоры под эгидой ООН», — сказал представитель внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос о решении Египта оказать помощь Ливии.

Напомним, в минувшую субботу, 20 июня, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил о намерении Каира помочь ливийцам в борьбе против турецкого военного вмешательства, обучив их и вооружив. Позиция Египта не нарушает нормы международного права, поскольку действия Турции в Ливии, выражающиеся в поставках оружия боевикам ПНС и переброске сирийских наемников, напрямую угрожают безопасности жителей Ливии, Египта и других стран средиземноморского региона.

Инициатива египетской стороны получила поддержку среди ливийских племен. Председатель Высшего совета шейхов и видных деятелей ливийских племен Мухаммад Мисбахи подчеркнул, что ливийцы призывали Каир помочь им в освобождении страны от иностранной оккупации и очистить ее от вооруженных группировок.

После заявления президента Египта в стране началась мобилизация войск, дислоцированных у границы Ливии, туда направились колоны военной техники. Глава государства лично проверил боеготовность вооруженных сил и подписал указ о том, что ВС Египта должны быть готовы к активным действиями, если возникнет угроза национальной безопасности.