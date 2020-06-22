Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам в конституцию

Москва, 22 июня. Полиция Москвы установила причастных к готовящейся афере с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

Правоохранители продолжают проверять информацию о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования.

«<…> установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с sim-картами, местонахождение которых устанавливается», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Его планировали провести еще 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть.

Для жителей Москвы и Нижегородской области доступен онлайн-вариант голосования. Для этого им нужно авторизоваться на портале госуслуг и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в SMS-сообщении.

Ранее Роскачество призвало граждан быть бдительными в период голосования по поправкам к конституции, поскольку велик риск стать жертвами интернет-мошенников. Специалисты предупредили, что злоумышленники на фоне важного информационного повода постараются активно создавать фишинговые рассылки, сайты-однодневники о выигрышах призов. Не исключено появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».