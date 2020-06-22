Инцидент у берегов Ливии между греками и турками обрек операцию ЕС «Ирини» на провал

Инцидент с участниками военно-морской операции Евросоюза «Ирини», развернутой у побережья Ливии, наглядно показывает, что у них отсутствуют какие-либо четкие инструкции, как действовать в той или иной ситуации. Осведомленные источники Федерального агентства новостей, отслеживающие ход операции, оценивают ее явно не в пользу организаторов.

Как известно, в качестве главной цели данного мероприятия Брюсселем было заявлено обеспечение соблюдения международного оружейного эмбарго в отношении государства, расположенного на севере Африки.

«Обращает на себя внимание информация о произошедшем на днях инциденте в Средиземном море, где греческий фрегат «Спецес» по приказу командования «Ирини» попытался провести досмотр грузового судна «Чиркин», — отметил источник. — Оно под флагом Танзании и в сопровождении сразу трех турецких фрегатов следовало в сторону Ливии».

Капитан сухогруза, как и следовало ожидать, проигнорировал все запросы греческих моряков на проведение инспекции. При этом турецкая сторона сразу же сообщила капитану «Спецеса», что «Чиркин» находится под ее защитой.

«Как следствие, приказ греческого командования о досмотре судна тут же отменили, — свидетельствует собеседник ФАН. — И направленный для этой цели греческий военный вертолет был вынужден ретироваться».

По данным источника, вышеупомянутый «Чиркин» доставил силам базирующегося в Триполи Правительства национального согласия военную технику и вооружение.

На фоне этого инцидента стало окончательно ясно, что спустя почти три месяца после официального начала операции «Ирини» у ее участников отсутствуют какие-либо четкие инструкции, которые детализируют особый порядок досмотра кораблей. Этот порядок впервые был санкционирован в 2016 году резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2292, и в очередной раз его продлили в текущем месяце.

Никак, судя по всему, не регламентированы и возможные действия на случай оказания членами экипажей различных судов сопротивления или отказа в проведении досмотра.

«Заверения Брюсселя и ряда стран-членов ЕС о том, что «Ирини» является важным элементом обеспечения мира в Ливии, вызывают серьезные сомнения, — признался другой источник ФАН. — Достаточно сказать, что внешнеполитическая служба Старого Света попросту не в состоянии предоставить данные даже о количестве полученных разрешений на досмотр тех или иных судов. А также сведения о результатах подобных досмотров».

При этом, согласно данным Евросоюза, запросы на осуществление досмотров исчисляются уже не одним десятком, подчеркнул источник.

В связи с этим можно предположить, что операцию «Ирини» вполне может постигнуть участь ее предшественницы «Софии», которая получилась во многом бесполезной затеей.