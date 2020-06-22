Открытое обращение ФАН к «Дождю», «Медузе» и The Bell о расследовании Баева

Телеканал «Дождь» выпустил материал о массовой регистрации московских пенсионеров по подставным сим-картам операторов мобильной связи и персональным данным из неких таблиц, предоставленных корреспонденту третьими лицами. Публикацию предсказуемо поддержали коллеги по либеральному цеху — «Медуза» Галины Тимченко и The Bell Елизаветы Осетинской.

Посыл прозрачен и понятен сразу: московские власти идут на все, чтобы обеспечить явку и нужный результат по итогам электронного голосования по поправкам к конституции. Интересно, что эти сведения удалось получить именно вашему корреспонденту, Антону Баеву, ведь аналогичных расследований и обращений не было. Источник информации о махинациях выбран так, чтобы его было максимально сложно проверить — наводку дал зритель.

Представленной информацией заинтересовались правоохранители. После проведенного опроса, как сказал сам Баев в разговоре с Daily Storm, он просто пересказал сотрудникам все то, что было в материале — ни больше, ни меньше.

Но, постойте, если вы позиционируете себя как серьезный телеканал, занимающийся расследованиями, то почему не предоставляете сотрудникам все данные, которые есть в распоряжении редакции, для того, чтобы расследовать обозначенное вашим корреспондентом преступление? Почему не были предоставлены данные того зрителя, который передал скриншоты переписки из чата, где координировалась работа? Передать данные других участников чата, которые тоже могут сообщить необходимую информацию, например, о том, как отчитывались за проведенную работу, как производилась оплата: наличными (в публичном месте или каком-то офисе, который мог бы указать на арендаторов) или безналичным расчетом (свидетельства денежных переводов, которые можно отследить) и другое. Как долго они работают, как об этом узнали и прочее.

Вполне возможно, что вы и сами могли стать жертвами провокации, ведь «организаторов» могут использовать втемную, чтобы скомпрометировать через ваши ресурсы процедуру электронного голосования и поставить под сомнение легитимность всего электорального процесса. И как удобно, что это соответствует целям телеканала. Получить персональные данные москвичей, к сожалению, мошенники могли из-за нескольких произошедших ранее утечек. Ведь в действиях организаторов есть серьезные ошибки, но вы предпочли их не заметить.

Исходя из опубликованного вами снимка инструктажа в чате, организаторы очень плохо представляют себе процедуру регистрации и последующего голосования. Так, в сообщении от Олега Викторовича говорится, что на выданные симки нужно оформить электронную почту, затем, используя ее и номер телефона, нужно создать учетную запись на сайте mos.ru, а потом просто проголосовать за поправки.

В действительности же процедура выглядит иначе. Помимо создания профиля с паспортными данными и СНИЛС, необходимо подать заявление на голосование. Заявление принимается, на почту приходит сообщение о том, что «услуга выполнена» (это значит, что заявление получено). Далее происходит проверка данных по нескольким базам, и только потом, в случае прохождения проверки, москвич может получить бюллетень для голосования непосредственно после его начала. И само голосование проходит на сайте 2020og.ru. В инструкции же этот пункт отсутствует полностью. И складывается ощущение, что люди, затеявшие все это, абсолютно не знают процедуры. Но разве это логично?

Кроме того, в чате представлен размер гонорара за различные действия. Регистрация аккаунта — 75 рублей, голосование — 50 рублей. Стоп, а зачем нужны аккаунты без процедуры голосования? Зачем кому-то оплачивать отдельно создание фейковых учетных записей на mos.ru, с которых не будут выполнены никакие действия? Почему это не оплачивается комплексно или не оплачивается непосредственно конечный результат сложной цепочки — голос «за»? Это же нелогично и вызовет подобные вопросы у любого человека, тем более — журналиста.

Мы сейчас даже не говорим о технической стороне и том, что аккаунты, зарегистрированные после 5 июня, не смогут принять участие в голосовании, а сверка данных любого аккаунта, подавшего заявление на участие в электронном голосовании, проводится через несколько баз: ЦИК, МВД, ПФР, ЗАГС и так далее. На «Эхе Москвы» начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко уже реагировал на подобные публикации и объяснил, что в электронном голосовании могут принять участие только те личные кабинеты, данные из которых были сопоставлены с системой ГАС-Выборы, а это сопоставление завершилось 5 июня. Фактически, из числа зарегистрированных после 5 июня личных кабинетов на голосование смогут попасть лишь те, которые были подтверждены через банковские сервисы. А этого фальсификаторы сделать точно не смогут.

Если допустить возможность обычной регистрации на сайте mos.ru, то далее максимально возможным прогрессом может стать только подача заявления на электронное голосование. Но сам бюллетень, вероятнее всего, получен таким пользователем не будет.

Власти Москвы, Общественная палата в лице Венедиктова и ЦИК не стали уходить в глухое отрицание предоставленных «Дождем» данных, начались проверки и разъяснения деталей процедуры, но только вы, предсказуемо, используете лишь язык агрессии вместо содействия.

Содействие сотрудникам правоохранительных органов, если тебе стало известно о преступлении, должно быть приоритетом не только для любого журналиста, но и гражданина. Тем более полицейские сразу обозначили, что ограничены во времени не только для проверки и проведения соответствующих мероприятий, но и для возбуждения дела. Однако помощь в отделении для Баева оказалась «очень тупой идеей».

Вы, Тихон, и ваши сотрудники, разве вы не ставите в приоритет справедливость, как настоящие журналисты? Вы не задаетесь вопросом, откуда получены персональные данные или кто стоит за «организаторами», не пишете обращений в правоохранительные органы, а попытки получить сведения через опросы Баева расцениваете как агрессию, хотя полиция хочет сделать свое дело, пресечь преступление и наказать виновных.

И если вам это неинтересно, то возникает ряд вопросов. Например, а для чего вообще был выпущен материал? Для информирования о совершении преступления и поиске преступников или для создания информационного шума вокруг голосования и дискредитации процедуры? Ответ дает сам же Антон Баев.

И вот она, главная мысль — отменить электронное голосование. А это значит, занизить явку, отобрав у москвичей способ бесконтактного голосования в период идущей на спад пандемии коронавируса. На «Дожде» опубликовано множество материалов и мнений о том, что голосовать либо не нужно, либо нужно быть резко против и соглашаться с необходимостью поправок категорически нельзя. Однако, предположим, что зная открытые данные социологии о высокой поддержке изменений в основном законе, которая в период пандемии только выросла, вам остается лишь пытаться воздействовать на механизм голосования.

Поэтому журналистам и лично главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко хотим еще раз задать главный вопрос: чем вы руководствуетесь в своей работе? Желанием добиться справедливости или отмены электронного голосования? Вы хотите наказать виновных в возможном преступлении или дискредитировать голосование? Вы готовы сотрудничать с полицией или будете скрывать известные вам сведения, чтобы использовать это в дальнейшем против «системы»?