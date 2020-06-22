Сенатор Морозов заявил, что Габуния ответит за очередное оскорбление властей России

Скандальный грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил российского президента Владимира Путина, назвав себя «солдатом слова на поле битвы». Однако член Совфеда Игорь Морозов поправил грузинского провокатора, окрестив его наемником информационной войны.

В своей программе Post Factum Георгий Габуния заявил, что является солдатом слова и, будучи на поле битвы, использует слово как оружие. Затем он задался вопросом, жалел ли президент РФ Владимир Путин «оружия для Грузии».

«Разве что не сбросил на нашу землю атомную бомбу», — сказал телеведущий.

А потом добавил, что не сомневается, что его убийство заказал глава Чечни Рамзан Кадыров, которого он назвал «песиком президента России». При этом Габуния заявил, что не боится смерти.

«Это не бравый солдат, который освобождает свою землю от захватчиков. Это наемник информационной войны. Все, что он издает в виде нечленораздельных звуков, свидетельствует о том, что он выполняет заказ тех, кто ведет информационную войну против России. При этом Габуния даже не разбирается, что происходит. Он курлыкает только то, за что ему платят деньги. И думает, что отвечать за это ему не придется», — сказал сенатор Игорь Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, наказывать Габунию за оскорбления в адрес российского лидера будет не глава Чечни Рамзан Кадыров, как бы ему этого ни хотелось, а грузинский народ.

«Главы российских регионов занимаются исключительно социально-экономическими вопросами, они не вмешиваются в международные дела. Габунии просто нравится, что с его поганым именем звучат имена уважаемых людей России. На самом деле Габуния ничего собой не представляет, чтобы обращать на него внимание в России. А в Грузии с ним уже однажды разобрались местные активисты. И он был бит не только за свой поганый язык, который говорит то, что противоречит национальным интересам Грузии, но и за свою нетрадиционную ориентацию. Как бы этого не повторилось», — отметил сенатор Морозов.

Напомним, в июле 2019-го Габуния в прямом эфире телеканала «Рустави 2» осыпал Владимира Путина оскорблениями. Его выходку публично осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе. На прошлой неделе служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании россиянина, который якобы готовил покушение на Габунию. Сообщалось, что он действовал по заказу Кадырова.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — прокомментировал слухи глава Чечни.