Эксперт объяснил, как пользоваться смартфоном на жаре

Москва, 22 июня. IT-эксперт Дмитрий Рябинин рассказал, как правильно пользоваться смартфонами в жаркую погоду. Он предупредил, что при нагреве гаджет может воспламениться.

Поломка смартфона может быть вызвана перепадом температуры. К примеру, если столбики термометров показывают 30 градусов жары, то на солнце все 40 градусов.

Самовозгорание устройства может произойти, если он находится под прямыми солнечными лучами. По словам Рябинина, гаджет нельзя охлаждать вручную: пользоваться феном или морозилкой.

Лучше убрать смартфон в тень подальше от солнца. Летом телефон может перегреваться, если работает сразу несколько «тяжелых» приложений, которые «разгоняют» процессор.

Это также отражается на аккумуляторе, который на жаре садиться быстрее. Эксперт посоветовал отказаться от плотно прилегающих чехлов, которые препятствуют самоохлаждению телефона.

Ранее сообщалось, что у жителя Китая в ухе взорвался наушник производства компании Apple. Мужчина находился на улице и несколько часов общался на телефону. В результате взрыва повредилась барабанная перепонка.