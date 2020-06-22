Мишустин подписал распоряжение о бесплатном питании в начальной школе по всей России

Москва, 22 июня. Правительство России ввело бесплатное питание для всех школьников с 1-го по 4-й класс во всех субъектах РФ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти цели кабмин выделит в 2020-2021 годах около 65 млрд рублей. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять ученикам дополнительное питание, уточняет «ФедералПресс».

Напомним, о том, что все ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, президент России Владимир Путин заявил 15 января во ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства тогда подчеркнул, что дети из бедных семей не должны чувствовать, что они чем-то обделены.