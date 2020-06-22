Госдума готовит постановление по поддержке внутреннего туризма в России

Москва, 22 июня. Депутаты Госдумы подготовят постановление по поддержке внутреннего туризма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Законодатели считают актуальным на фоне пандемии коронавируса переориентировать туристическую отрасль России на внутренние возможности страны.

«Мы решили принять постановление, связанное с развитием внутреннего туризма. В ходе обсуждения все депутаты сошлись во мнении, что нужна не только федеральная и региональная, но и программа местного уровня, чтобы обеспечить все для развития внутреннего туризма», — сказал Володин на заседании Совета Думы.

По словам спикера Госдумы, для того, чтобы предоставить все возможности для развития внутреннего туризма, а также защитить здоровье граждан, депутатам предстоит проделать большую работу. Он убежден, что меры поддержки, которые уже принимаются органами власти, направлены на то, чтобы туристская отрасль смогла выйти из кризиса.

«Важно, чтобы она была также переориентирована на внутренние возможности нашей страны. Это все требует изучения, анализа и поддержки. Правильно было бы сделать это нам в рамках законодательного обеспечения», — добавил Володин.

Отметим, что на заседании Совета Думы принимала участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она сообщила парламентариям, что спрос на внутренние туры у россиян, судя по динамике бронирования, приближается к показателям прошлого года.