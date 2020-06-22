Глава «Союзмультфильма» объяснил, зачем перезапускают «Ну, погоди!»

Москва, 22 июня. Перезапуск мультсериала «Ну, погоди!» является способом напомнить о легендарном советском мультсериале. Об этом заявил глава киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец.

По его словам, в настоящее время студия создает большое количество новых мультфильмов, однако информация о перезапуске старых мультсериалов получает более широкую огласку и резонанс в информационном пространстве.

«На самом деле на десяток идей новых проектов приходится какое-то одно возрождение. Но, наверное, наша память так устроена, что, если все время не напоминать о том, что было что-то старое и хорошее, оно потом вымывается… Это в том числе и способ напомнить о том, что было хорошее старое», — пояснил Машковец.

Он также добавил, что полная коллекция «Союзмультфильма» включает в себя боле 1,3 тысячи мультфильмов. При этом зрители помнят всего лишь несколько десятков мультфильмов из коллекции студии.

Машковец отметил, что новые серии «Ну, погоди!» будут отличаться от классического мультсериала, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать их с канонической версией, передает KP.Ru.

«Мы ищем способ дистанцироваться от классиков, но использовать сам этот механизм клоунады, где у вас есть два персонажа, где один догоняет, а другой убегает. И это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца, потому что они вообще уходят во тьму веков, это было еще до Котеночкина, это откуда-то из русских народных сказок, так же как Маша и Медведь», — добавил глава «Союзмультфильма».

Машковец также отметил, что новые серии мультсериала «Ну, погоди!» выйдут на телеэкраны уже в 2020 году. При этом в мультсериале появятся несколько новых персонажей второго плана.