Пожар уничтожил лаборатории на антарктической станции «Мирный»

Москва, 22 июня. Крупный пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде. В результате сгорели несколько лабораторий. О ЧП сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Как уточнили в пресс-службе ААНИИ, возгорание началось 21 июня с метеокабинета Дома Радио. Из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 25 м/с, огонь быстро перекинулся на каюткомпанию.

«Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космицеских луцей, серверная, гидрометеорологицеская лаборатория и радиорубка», — добавили в институте.

К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Дом радио сгорел полностью, каюткомпанию удалось спасти. На станции находятся 23 сотрудника, они вышли на связь. Сейчас ведутся работу по ликвидации последствий ЧП. Причины случившегося будет устанавливать специальная комиссия.

В настоящий момент связь со станцией, где находятся 23 сотрудника, установлена. Ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия для расследования причин случившегося.