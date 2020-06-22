Рики Мартин показал редкое фото младшего ребенка

Москва, 22 июня. Популярный певец Рики Мартин поделился в своем профиле в Instagram архивной фотографией с новорожденным малышом.

Обычно поп-исполнитель не посвящает поклонников в личную жизнь, но в последнее время стал баловать интернет-пользователей фотографиями со своим мужем, шведско-сирийским художником Джваном Йосефом и детьми.

В прошлом году Мартин стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать выносила близнецов Маттео и Валентино, которым теперь уже по 11 лет. Мартин и Йосеф два года назад, когда пара оформила отношения, стали родителями девочки Люсии, а в прошлом году на свет появился сын Ренн Мартин-Юзеф.

Новое фото в аккаунте звезды восхитило поклонников, и он не поскупились на теплые слова.

«Счастливый день для двух прекрасных родителей»; «Счастливый день сразу для двух отцов! Они являются примером любви!»; «Поздравляю! Вы пара образцовых родителей!» — пишут комментаторы.

Латиноамериканский артист покорил сердца миллионов девушек, он встречался с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой. Артист даже хотел жениться на ней, но в конечном итоге романтические отношения прекратились. Десять лет назад артист неожиданно для всех сделал громкое заявление, объявив о своей гомосексуальности.