Москва, 22 июня. Решение о проведении парада Победы и голосования о поправках в конституцию было принято в связи с окончанием эпидемии коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно принять решение о проведении парада Победы и голосования за конституцию», — пояснила Голикова.

Парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был перенесен из-за с эпидемии коронавируса. Новая дата проведения парада Победы была назначена президентом РФ Владимиром Путиным на 24 июня.

Голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования станет выходным. Кроме того, Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании на сайте «Госуслуг».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 467 тысяч человек.

В России зафиксировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек умерли. 344 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.