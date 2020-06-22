Муж Гагариной шокировал фанатов заявлением о разрыве

Москва, 22 июня. Муж известной певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков спустя недели слухов о разводе сделал заявление в своем Instagram.

Исхаков признался, что они с супругой больше не живут вместе.

«Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», — написал он.

Подписчики фотографа отказались верить в разлад в семье, казавшейся настолько крепкой и счастливой. Многие фанаты признались, что их шокировали слова Исхакова о разрыве.

«Самая печальная новость 2020 года», — сокрушается пользователь под ником im.teddy_bear.

«Печально. Вы красивая пара», — добавила irinaank.

«Грустно. Счастья вам в «новой жизни», — пожелала svet_lana_lisa.

Нашлись и те интернет-пользователи, которые все еще верят в воссоединение «идеальной», на их взгляд, пары.

Гагарина вышла замуж за Исхакова в сентябре 2014 года. Это второй брак певицы, ее первым супругом был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея. В отношениях с Исхаковым появилась девочка Мия.

Ранее Сеть поразила новость о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Пара объявила о расставании спустя восемь лет брака. Шоумен объяснил, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват.