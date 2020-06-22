Турецкое вторжение в Ливию грозит катастрофическими последствиями для всего Магриба

Попытки мирного урегулирования в Ливии наталкиваются на противодействие со стороны Правительства национального согласия (ПНС). При поддержке Турции Триполи планирует новое наступление на восток страны. Это может привести к серьезным последствиям для всего региона.

Очередные цели наступления ПНС — город Сирт и авиабаза аль-Джуфра, находящиеся сейчас под контролем ЛНА. Подобные агрессивные намерения приводят только к ухудшению отношений с соседними странами, в первую очередь — с Египтом, который пригрозил ПНС ответным ударом.

Следует отметить, что ПНС не является самостоятельным игроком на мировой арене и сейчас де-факто подчиняется Турции. Поэтому пока Файез Саррадж не получит дозволения Реджепа Тайипа Эрдогана, мирные переговоры вряд ли состоятся.

Турецкая энергетическая экспансия

Кампания Эрдогана по установлению влияния в Ливии началась в ответ на исключение Турции из проекта подводного газопровода EastMed Израиля, Кипра и Греции. Испытывая угрозу из-за нехватки энергоносителей, Эрдоган рассчитывал на разоренную конфликтом, но богатую нефтью Ливию, чтобы обеспечить свой собственный источник дешевой иностранной энергии для Турции.

Если у Турции получится укрепить силовую базу в Ливии, Эрдоган сможет использовать свое усиливающееся влияние, чтобы контролировать прибыльную экономику страны, экспортирующую нефть. До закрытия своих нефтяных месторождений Ливия была одним из крупнейших поставщиков нефти в ЕС. До начала кризиса на долю Европейского союза приходилось около 85% всего объема экспорта нефти из Ливии.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливийская национальная нефтяная компания (ННК), в настоящее время базирующаяся в контролируемом ПНС Триполи, отвечает за соответствующее направление экспорта.

По мере того, как Эрдоган наращивает военную мощь Турции в Ливии, Turkish Petroleum — государственная компания, занимающаяся разведкой и добычей энергоресурсов, начала лоббировать уступки ННК в экспорте нефти. Примерно в то же время правительство Турции в партнерстве с ливийской нефтяной промышленностью объявило о заключении совместного соглашения о создании оспариваемой экономической зоны для разведки потенциальных участков добычи углеводородов в Средиземном море.

Ожидается, что Турция увеличит свою поддержку ПНС. Возможно, Эрдоган планирует использовать хаос эскалации конфликта между ПНС и ЛНА для расширения своего влияния над важнейшей ливийской инфраструктурой. Турецкие войска и силы ПНС готовятся к крупному наступлению, и Эрдоган, действуя через посредников в Turkish Petroleum, может вскоре получить прямой контроль над ливийской сетью по добыче и распределению нефти. Учитывая зависимость Европы от ливийской нефти, это даст Эрдогану еще один рычаг давления на ЕС.

Беженцы как оружие Эрдогана

Также существует большая вероятность того, что вмешательство Турции в Ливию может запустить вторую волну миграции из Северной Африки в Европу. Несмотря на призыв к прекращению агрессивной политики, Эрдоган не собирается использовать свое влияние в Ливии для миротворчества или ведения мирных переговоров.

По мере усугубления ливийского кризиса, более 48 000 беженцев и 635 000 мигрантов были заключены в переполненные центры содержания под стражей в Ливии. По данным УВКБ ООН, еще 1,3 миллиона ливийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи. Продолжая срывать мирные переговоры под руководством ООН, Турция увеличивает шансы как на ухудшение и без того серьезной гуманитарной ситуации внутри страны, так и на региональный миграционный кризис. Угроза миграции уже стала для Турции эффективным политическим оружием для запугивания Европы.

Целью внешней политики Эрдогана и вторжения в Ливию является превращение североафриканской страны в доверенное государство Турции, подрыв ее геоэкономического суверенитета и создание стратегически ценной турецкой базы в Северной Африке.

Радикалы поднимают голову

С целью обеспечения своего превосходства в Средиземном море, Анкара также использует группы радикалов и сирийских боевиков. Об этом неоднократно заявляли спикер ЛНА Ахмад Мисмари и SOHR (Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека).

И поскольку Турция использует таких союзников, Ливия сейчас находится под прямым ударом. На карту поставлена жизнь мирного населения в Сирте и других ливийских городах.

Усиление влияния Турции в Ливии также угрожает расширить политическую сеть «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) — структуру с долгой историей политического насилия и поддержки фундаменталистских богословских деятелей. Благодаря поддержке Турции «Братья-мусульмане»1 стали одной из крупнейших политических организаций в западной Ливии, интегрированной в ПНС. Предоставив «Братьям-мусульманам» власть в Магрибе, Эрдоган еще больше обострит межконфессиональную напряженность на религиозной почве как в Ливии, так и в соседних странах.

Как Ливии достичь мира

Погоня Эрдогана за властью в Северной Африке еще больше углубляет конфликт в Ливии. Если турецкие вооруженные силы продолжат действовать безо всяких ограничений, последующая гуманитарная катастрофа вызовет рост геополитической и геоэкономической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.

Боевые действия не смогут положить конец кризису в Ливии. Вместо этого они только задержат перспективу наступления мира. Чтобы установить региональную стабильность, международное сообщество должно оказать давление в первую очередь на Турцию и заставить Анкару убрать свои вооруженные силы и советников из Ливии. Когда влияние Эрдогана в Ливии будет сведено к минимуму, ПНС станет договороспособным. Переговоры по поддержанию мира и прекращению огня могут, наконец, возобновиться.

1 Организация запрещена на территории РФ.