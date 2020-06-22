На Украине попросили выделить еще $169 млн на строительство «стены» на границе с Россией

Киев, 22 июня. Госпогранслужба Украины попросила дополнительно 168,7 млн долларов на строительство «стены» с Россией. Ее пытаются строить вот уже шесть лет, но за это время проект не был реализован даже наполовину.

Изначальная стоимость возведения «стены» составляла 150 миллионов долларов. Теперь ГПУ просит продлить сроки реализации проекта до 2025 года и выделить на него еще 4,5 млрд гривен (168,7 млн долларов), пишет местное издание korrespondent.net.

Если кабмин одобрит эту просьбу, стоимость «стены» вырастет до 6,2 млрд гривен (более 225 млн долларов). Свое предложение ГПУ объясняет тем, что финансирование проекта было значительно сокращено.

Так, по данным экспертной организации StateWatch, в 2019-2020 годах на эти цели было предусмотрено выделение 1,66 млрд гривен, но по факту выделили только 800 млн гривен. В качестве еще одного аргумента в погранслужбе указали на рост стоимости стройматериалов, а также на необходимость выплачивать заработную плату работников и увеличение сроков выполнения бюджетной программы (которая предусматривает реализацию проекта).

Пограничники считают, что предложенные ими изменения позволят в 2020–2021 годах достроить стену в пределах Харьковской и Луганской областей, в 2021–2022 годах — в пределах Луганской и Сумской областей, а в 2022–2025 годах — в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Автором проекта «Стена» или «Европейский вал» (с начальной стоимостью порядка 150 млн долларов) является Арсений Яценюк, в 2014 году занимавший пост премьер-министра Украины. В июне того же года правительство одобрило его.

Правда, уже в 2016 году Генпрокуратура страны открыла уголовное производству по факту хищения чиновниками в Черниговской области 1,8 млн гривен (70 тысяч долларов), предназначенных на строительства стены. В июле 2017 года в прокуратуре сообщили о расследовании еще одной крупной растраты средств, выделенных на этот проект. В хищении заподозрили восемь человек.