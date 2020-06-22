Путину показали фотоархив с биографией его отца

Москва, 22 июня. Президент РФ Владимир Путин ознакомился в парке «Патриот» с виртуальным фотоархивом, в котором есть и биография его отца.

В День памяти и скорби глава государства посетил подмосковный музейный комплекс «Дорога памяти», возведенный вокруг главного храма Вооруженных сил России. В нем размещены исторические экспонаты, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ. Галерея растянулась на 1418 шагов — именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Главный элемент музейного комплекса — фотогалерея «Река времени». В ней содержится информация о фронтовиках, жителях блокадного Ленинграда, партизанах и тружениках тыла. В архиве, включающем свыше 30 миллионов имен, есть и биография отца президента России.

Портрет Владимира Путина, служившего до Великой Отечественной войны на подводном флоте, хранится в рабочем кабинете главы государства. С этим снимком он принимает участие в шествиях «Бессмертного полка».

Путин нашёл портрет отца в музее «Дорога памяти» pic.twitter.com/Q9f2UC9nYO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 22, 2020

Напомним, что президент России в понедельник произнес речь во время посещения Главного храма Вооруженных сил. Присутствовали также министр обороны РФ Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и военнослужащие. Путин подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне для россиян священна. Затем российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.