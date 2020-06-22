Москва, 22 июня. Отмечающая 70-летний юбилей актриса Светлана Крючкова рассказала о своем отношение к работе российских театров в онлайн-режиме.

Актриса отметила, эпидемия коронавирусной инфекции оказала влияние на все стороны социальной и культурной жизни внесла свои коррективы в юбилейные мероприятия. Так, из-за коронавируса Крючкова была вынуждена перенести юбилейный вечер, который планировался на 24 июня.

При этом эпидемия повлияла на работу российских театров, которые перешли на работу в онлайн-режиме. По словам Крючковой, такой формат работы является «плохой традицией», так как зрители лишаются эффекта присутствия, передает «Пятый канал».

«Это плохая традиция, это как секс по телефону: можно все понять, но почувствовать не получится. А в театре такая связь, наэлектризованная с залом. Конечно, театр должен жить, ведь настоящий урок можно вынести только из него», — пояснила актриса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 467 тысяч человек.

В России зафиксировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек умерли. 344 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.