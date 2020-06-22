Скандальный журналист Габуния вновь оскорбил власть РФ

Москва, 22 июня. Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния вновь резко высказался о российском президенте Владимире Путине.

В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния неожиданно перешел на русский язык и грубо обратился к президенту РФ.

Поводом для обращения стало то, что Служба госбезопасности Грузии задержала россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов. При этом россиянина заподозрили в подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что якобы задержанный россиянин хотел ликвидировать Габунию «по поручению российских властей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения абсурдными и не соответствующими действительности.

До этого грузинский телеведущий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» грубо высказался в адрес Москвы, а затем Россию оскорбил Гварамия, в прямом эфире пригрозив «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в РФ. Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в столице Грузии в конце июня прошлого года.

Поступки вызвали бурю негодования со стороны как российских граждан, так и жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала. После увольнения Гварамия объявил об основании новой телекомпании Mtavari Arkhi.