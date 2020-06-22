Миро пристыдили за циничный комментарий о погибшей на Бали блогере Тропицель

Москва, 22 июня. Интернет-пользователи пристыдили блогера Лену Миро за циничное высказывание в адрес погибшей в ДТП на Бали блогера-миллионника Насти Тропицель.

Миро в своем блоге в «Живом журнале» грубо высказалась о гибели 18-летней Тропицель, позиционировавшей себя «человеком, который вдохновляет «делать то, что нельзя». По ее мнению, юная блогер не приносила пользу обществу, но стала ориентиром для многих, и это взбесило автора.

«Бесполезные существа стали сегодня ориентиром для общества. Купят сухой лед и ради хайпа самоубьются в бассейне. Или живут, как черви — с точно такими же целями: пожрать, поспать, потрахаться, увидеть Париж и умереть. В лучшем случае, идут на «Дом-2», чтобы окончательно там развиться», — написала Миро.

Слова блогера возмутили интернет-пользователей. Многие заявили, что им жаль молодую девушку, разбившуюся на мотоцикле.

«Родителей жалко… Такая молоденькая, жалко», — написал пользователь.

«Мне очень жалко девочку и ее родителей, в отличие от [блогера Екатерины] Диденко никакого цинизма в ее блоге нет», — добавил другой.

Некоторые обратили внимание Миро на то, что девушка в свои 18 лет многого достигла, однако блогер не считает популярность и зарабатывание денег большим достижением.

«Девчонка для своих лет большая молодчина, одно желание развиваться многого стоит. Не важно, что ее желания выглядят немного наивно и сумбурно, в юности нужно пробовать все, искать свое путем проб и ошибок», — отметил фолловер.