Главные новости 22 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 22 июня.

Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста. Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца.

Мария Захарова оценила возможность обмена американского шпиона Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Захарова оценила возможность обмена шпиона Уилана на Бута и Ярошенко.

Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы помочь своему известному другу. Адвокат рассказал, что Ефремов сел за руль пьяным ради известного друга.

Соседка жительницы Астраханской области Галины Морозовой, обвиняемой в убийстве собственного сына, прокомментировала трагедию. Соседка рассказала о матери, замуровавшей собственного сына под Астраханью.

У России нет территориальных претензий к своим соседям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заявили, что у России нет территориальных претензий к другим странам.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 592 280 случаев COVID-19. В России за сутки выявили 7600 новых случаев коронавируса.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о выходках светской львицы Ксении Собчак. Кушанашвили резко высказался о выходках Собчак.

Пенсионный фонд РФ может произвести выплаты новым получателям пособия, семьям с детьми от 17 до 18 лет, в течение недели. Бессараб рассказала, когда семьи с детьми до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для «возвращения» Крыма. Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для возврата Крыма.

Одной из самых популярных услуг на портале госуслуг стала подача заявки на получение выплаты на детей от трех до 16 лет. Названа самая популярная в России электронная госуслуга.