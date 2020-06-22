Алтабаева: Радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве приведет к распаду Украины

Санкт-Петербург, 22 июня. На Украине реализуется целенаправленная программа подмены ценностей и фальсификации истории, заявила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. Комментируя в эфире медиацентра «Патриот» акцию украинских садомитов, поднявших 22 июня радужный флаг над монументом «Родина-мать» в Киеве, Алтабаева заявила, что это вызывает боль у всех здравомыслящих людей.

«У севастопольцев — тем более, — отметила участница обсуждения, — потому что 23 года мы были в составе государства, которое не чтило память героев Великой Отечественной войны. А в Севастополе эта память жива до сих пор, потому что город первым принял на себя удар — в ночь с 21 на 22 июня 1941 года первые донные мины упали в 3 часа 13 минут. И первые жертвы Великой Отечественной войны среди мирного населения — это жители Севастополя».

Попытки украинских властей вычеркнуть из памяти крымчан правду о Великой Отечественной войне, насильственное насаждение чуждого языка, ориентация на извращенные ценности были основными причинами, которые привели к выходу автономной республики из состава Украины.

«Чудовищная фальсификация истории и надругательство над памятниками, которое мы недавно наблюдали, включая радужный флаг над монументом в Киеве, вызывали в нас самую бурную эмоциональную реакцию и жесткую рациональную, — рассказала сенатор. — Ползучая ассимиляция, длившаяся 23 года, попытка лишить нас родного языка и нашей истории. Насильственное насаждение украинского языка — на работе, в магазинах, суде. Все это приведет к распаду такой страны, как Украина. А самое чудовищное — это система образования. За время, что мы были в составе Украины, к сожалению, мы были свидетелями манипуляций властей, которые привели к тому, что выросло целое поколение с извращенным историческим сознанием. Они не знают того, что в действительности происходило с их Родиной, той частью Советского Союза, которой была их Украина. Это очень серьезная проблема, и только те, кто пережил страшные события, — тот понимает, насколько это угрожает будущему».

И то, что происходит на Украине сегодня, по словам сенатора, еще раз убеждает крымчан в том, что тот выбор, который они сделали в 2014 году, был единственным возможным.