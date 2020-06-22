Пуск ракеты по кораблю России превратит украинский расчет в «камикадзе»

Сообщения из Киева о возможном ракетном ударе Украины по российским кораблям, находящимся возле Новороссийска, не стоит принимать всерьез. Дело в том, что любой береговой ракетный комплекс ВСУ, выпустивший ракету в сторону российской цели, обречен на роль камикадзе.

У России имеются средства как для того, чтобы отразить украинский удар, так и для того, чтобы сделать его последним для Украины, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Новороссийск под прицелом?

На минувших выходных ресурсы отечественных СМИ украсились громкими заголовками: «На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске», «В Украине не исключают ракетный удар по кораблям в Новороссийске», «Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске», «В Киеве заявили о возможности ракетного удара по Новороссийску» и т. д.

У стороннего читателя после знакомства с этим парадом заголовков в голове неизбежно возникала яркая картинка: российский Новороссийск, тревожно замерший под прицелом смертоносных украинских ракет.

С реальным положением вещей эта картинка никоим образом не совпадала. Да и вообще основывалась всего на одном «распиаренном» нашими СМИ предложении из украинской заметки от 19 июня, посвященной перспективам украинской же противокорабельной ракеты (ПКР) Р-360А «Нептун».

«Изначально «Нептун» призван сдерживать возможности Черноморского флота РФ, но теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — написал в заметке ее автор Михаил Жирохов.

Если обратить внимание на оговорку «теоретически», то становится понятно, что автор заметки о «Нептуне» сам, мягко говоря, не уверен в реализуемости удара украинскими ПКР по Новороссийску. Таким образом, никто в Киеве на деле планы «жахнуть» ракетами по ВМФ России составлять не мог. Для этого были как минимум две причины: техническая и военно-политическая.

Начнем с первой.

Проблемы клонирования

Ни для кого не является секретом, что «разработанная на Украине» дозвуковая ПКР Р-360А «Нептун» и использующий ее береговой ракетный комплекс (БРК) РК-360МЦ являются украинскими клонами отечественных ПКР Х-35 и БРК «Бал». Причем клонами, в силу объективных причин, созданными киевским конструкторским бюро «Луч» и другими украинскими подрядчиками в соответствии с методикой «Я его слепила из того, что было». Это обстоятельство побудило украинских разработчиков пойти по пути сомнительных импровизаций.

Так, у «Нептуна» вместо штатного для Х-35 турбореактивного двигателя ТРДД-50 появился уступавший ему по характеристикам украинский «движок» МС-400. Вместо штатного стартового ускорителя — «стартовик» от принятой на вооружение еще в 1961 году зенитной управляемой ракеты ЗРК С-125 «Нева». А вместо штатных транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) — ТПК от ЗРК С-300.

Подобные меры позволили украинцам сократить цикл разработки ракетного вооружения, но при этом габариты и масса ТПК с ПКР у Р-360А оказались большими, чем у Х-35. Как итог, самоходная пусковая установка «Бала» несет восемь ПКР, а самоходная пусковая установка РК-360МЦ — всего четыре.

При этом сама украинская самоходная пусковая установка оказалась перетяжелена и заметно «приседает» на задние оси, чего не наблюдается у российской «прародительницы». В последнем наши читатели смогут убедиться 24 июня, посмотрев телетрансляцию парада Победы. В этот день БРК «Бал» впервые продефилирует по брусчатке Красной площади.

Кстати, с 2009 года экспортный вариант БРК «Бал-Э», обладающий несколько урезанными, по сравнению с «Балом», характеристиками, успешно поставляется иностранным заказчикам.

Впрочем, вернемся к «Нептуну».

После известных событий 2014 года ВСУ лишились собственных БРК — те остались в Крыму. Ракетные ударные комплексы, используемые воздушными и морскими носителями, «кончились» у украинцев еще раньше. Именно это обусловило дикую спешку с разработкой «Нептуна»: Киеву хотелось иметь хоть какие-то средства противодействия Черноморскому флоту России. Это же заставило правительство Петра Порошенко профинансировать создание украинского клона Х-35.

Несмотря на то, что разработчиков «Нептуна» со второй половины 2014 года заваливали гривнами, они умудрились сорвать все согласованные сроки сдачи БРК заказчику — сказалось отсутствие необходимых компетенций. Особенно тяжело далось «Лучу» создание никогда ранее не производившейся на территории Украины активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН), без которой «Нептун» был просто дорогостоящей, но абсолютно бесполезной игрушкой.

Первоначально предполагалось, что «Нептун» и созданный под него БРК будут представлены на испытания уже в середине 2016 года. На практике же только 8 октября 2019 года в Киеве на выставке «Зброя та Безпека» «Луч» смог впервые показать натурный образец берегового ракетного комплекса РК-360МЦ, включавший в себя подвижный командный пункт СКП-360, транспортно-заряжающую машину ТЗМ-360, транспортную машину ТМ-360 и самоходную пусковую установку УСПУ-360 с четверкой ТПК, установленных на шасси КрАЗ-7634НЕ.

Впервые РК-360МЦ смог поразить противокорабельными ракетами, оснащенными штатными боевыми частями, надводные цели на расстоянии 80 км от береговой черты только на минувшей неделе. Это наконец-то позволит «Нептуну» быть принятым на вооружение ВСУ, хотя заявления украинских ракетчиков о том, что их изделие по своим характеристикам превосходит все модификации отечественной Х-35, вызывают у российских специалистов снисходительные улыбки.

Итак, на данный момент Украина располагает всего одним — до сих пор не принятым на вооружение — БРК РК-360МЦ с одной УСПУ-360, несущей четверку «Нептунов», никогда не запускавшихся на максимальную декларируемую дальность 280 км.

В начале июня было озвучено сообщение, что ВСУ планируют получить три дивизиона РК-360МЦ, в составе которых будет 18 самоходных пусковых установок, но… Но совершенно пока неизвестно, когда на производство всего этого арсенала Киев изыщет средства. Непонятно, какими РЛС будет осуществляться освещение надводной обстановки и целеуказание в интересах этих БРК. А еще единственный на Украине производитель топлива для «Нептунов», Павлоградский химзавод, несколько месяцев тому назад практически прекратил свою работу, попутно уволив 700 высококлассных специалистов.

Вот почему нанести эффективный ракетный удар по российским кораблям Украина сейчас не может чисто технически. Теперь поговорим о том, почему такой удар невозможен и с военно-политической точки зрения.

Сидите тихо, избегайте провокаций

Прежде всего определимся с тем, насколько изменится баланс сил на Черном море после принятия в ВСУ на вооружение БРК РК-360МЦ. Если взглянуть на ситуацию трезво, не впадая в «ересь» украинского турбопатриотизма, то окажется, что появление «Нептунов»… ничего не изменит.

То есть, конечно, российскому командованию придется учитывать факт наличия у недружественного соседа БРК, как сейчас в Москве и Севастополе учитывается наличие у ВСУ тактических ракетных комплексов «Точка-У» и РСЗО «Смерч». Учитывать, прорабатывать возможные меры противодействия… Но уж никак не впадать по этому поводу в панику.

Черноморский флот как господствовал на море, так и будет господствовать. ВКС России как контролировали воздушное пространство в регионе, так и будут контролировать. Сухопутные войска ВС РФ как обладали возможностью устроить на западном стратегическом направлении жесточайшую мясорубку любому вероятному противнику, так и… В общем, вы поняли.

Дозвуковые ПКР, тем более такие, как «Нептуны», — это ни в коем случае не Wunderwaffe. Фактически эти украинские ракеты представляют серьезную опасность лишь для вымпелов Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России и гражданских судов. ВМФ же России и Сухопутные войска ВС РФ располагают обширной номенклатурой средств, позволяющих уверенно множить их на ноль. Речь, в частности, о комплексах РЭБ и ПВО. Так что долететь до российских кораблей или стратегических объектов, типа того же Крымского моста, «Нептунам» даже теоретически будет весьма проблемно.

Следует также понимать, что любая попытка ракетного удара по российской территории или российским кораблям — это как минимум casus belli. А как минимум — повод для российского удара возмездия по украинским БРК. Причем выбирать между «максимумом» и «минимумом» будет не Киев, а российская сторона.

Грубо говоря, отдавая приказ о применении «Нептуна» против любого российского корабля или судна, украинское командование должно осознавать, что в качестве ответной меры от Москвы следует ожидать чего угодно — вплоть до начала морской блокады Одессы и Николаева кораблями Черноморского флота. А то и операции по принуждению агрессора к миру, реализованной в формате броска Первой гвардейской танковой армии через Харьков в сторону Киева или Крыма, что будет сопровождаться массированными авиа- и ракетными ударами по объектам ВСУ.

Не хотите, чтобы ваши штабы стали целями для «Искандеров» и «Калибров»? Сидите тихо, избегайте провокаций.

Думается, эти простые «правила игры» в Киеве прекрасно понимают. Не могут украинские генералы не понимать и того, что даже если Россия решит воздержаться от эскалации конфронтации и ограничится лишь точечным ударом возмездия по отстрелявшемуся «Нептуном» РК-360МЦ, то береговой ракетный комплекс ВСУ будет обречен. Хотя бы по той причине, что украинская армия не располагает эффективными мобильными ЗРК для прикрытия собственных БРК. Что внезапно признает в своей заметке и Михаил Жирохов.

Любой БРК ВСУ — камикадзе

Получается, что любой береговой ракетный комплекс ВСУ, выпустивший ракету в сторону российской цели, — это априори камикадзе. Ладно — украинским генералам, но каково это будет осознавать расчетам самих украинских БРК?

Почему-то нам кажется, что количество смертников среди командования ВСУ, равно как и среди тех, кто будет обслуживать эти комплексы, исчезающе мало. Но даже если таковые вдруг и отыщутся, у России имеются средства как для того, чтобы отразить украинский ракетный удар, так и для того, чтобы сделать его последним.

Вот потому-то украинский эксперт Жирохов и указал, что его размышления об использовании «Нептунов» против российских кораблей носят лишь теоретический характер. Что ж, приятно иметь дело со здравомыслящим человеком.