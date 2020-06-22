Асад ремонтирует дороги в провинции Дамаск в рамках восстановления Сирии

Дамаск, 22 июня. Директор технических служб провинции Дамаск Гассан Аль-Джасем сообщил, что в настоящий момент идет работа по ремонту междугородних дорог и улиц в населенных пунктах сельской местности столичной провинции. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По словам Гассана Аль-Джасема, местные власти совместно со специалистами технических служб занимаются реализацией плана по ремонту и улучшению дорожного покрытия в Восточной Гуте, составленный правительством во главе с Башаром Асадом.

В рамках работы планирует привести в порядок существующие дороги, а также благоустроить въезды в населенные пункты, высадив деревья и декоративные растения. Кроме того, в провинции Дамаск будут отремонтированы тротуары и пешеходные зоны.

Как говорит председателя Муниципального Совета Дамаска Абдель Гани Кассем, работы проходят в соответствии с графиком и будут завершены в срок. Кроме благоустройства и ремонта, планирует очистка улиц города от свалок мусора и обслуживание ливневой канализации.

Напомним, что сейчас сирийские власти реализуют сразу несколько проектов по улучшению качества дорожного покрытия в разных провинциях страны. Так, в провинции Эс-Сувейда идут работы по расширению магистрали в горы, что должно снизить число ДТП и увеличить транспортную доступность отдельных населенных пунктов.