Туроператор рассказал о снижении цен на путешествия по России

Москва, 22 июня. Снизить стоимость путешествий по России в текущем году позволит новая ценовая политика туристических и транспортных компаний, сообщила управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко.

По словам представителя туроператора, в период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт. Путешественники не отменяли поездки, а переносили их, дожидаясь открытия туристического сезона.

«На рост спроса также влияет и ценовая политика – в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее», — объяснила Костенко.

Первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта Шереметьево компания «Россия» выполнила 22 июня.

«Вместе с авиакомпанией «Россия» мы полностью готовы обеспечить нашим путешественникам безопасный летний сезон на высшем уровне», — добавила Костенко.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города России дешевле всего будет поехать в июле этого года. Для составления рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелеты из всех российских городов, а также средняя минимальная. В рейтинге OneTwoTrip оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.