Индия vs Китай: боевое равновесие

Индия и Китай с переменным успехом строят свой политический диалог вокруг спорных территорий, в наиболее жаркие периоды поколачивая друг дружку, как это было в 1962, 1967, 1987, 2013 и 2017 годах, когда конфликты различной интенсивности заканчивались относительным успехом одной стороны и относительным поражением другой, что в целом не изменяло стратегическую ситуацию перманентного территориального спора.

Новый пограничный конфликт последних дней за участок Тибетского плато в долине Галван, территориальная принадлежность которого оспаривается Индией и Китаем, уже обернулся жизнями десятков индийских и китайских военнослужащих и вне всяких сомнений имеет все шансы вырасти в серьезное вооруженное противостояние между государствами, общая численность населения которых превышает 2,5 миллиарда человек. Печаль ситуации состоит в том, что, с политической точки зрения, Западу и США было бы крайне выгодно связать войной экономики этих двух мощных государств, а безлюдная местность, на которой происходят события, буквально располагает к локальному применению ядерного арсенала, которым богаты обе конфликтующие стороны — и которые в разные годы открыто заявляли о такой готовности в отношении противника.

Обе армии при всем их совершенстве, которое достигается путем приобретения новейших видов вооружения, отработки новой тактики боевого применения и текущего изменения организационно-штатных структур, обладают общим недостатком — ни войска, ни штабы не имеют настоящего опыта ведения крупномасштабных боевых действий против равнозначного противника, а следовательно, в случае эскалации конфликта от них можно ожидать чего угодно — со всей очевидной непредсказуемостью — от отсутствия решительности до нанесения ядерного удара.

Причем следует отметить, что обе стороны конфликта посылают друг другу вполне очевидные сигналы о готовности к эскалации, несмотря на различные политические заявления уполномоченных лиц. В частности, КНР начала крупные военные учения с отработкой элементов преодоления оборонительных полос, главную скрипку в которых играют артиллерийские и ракетные подразделения. Кроме того, НОАК начала перебрасывать ближе к линии фактического разграничения тяжелую военную технику, в основном — танки. Индия начала проводить облеты спорных участков ударными вертолетами АН-64E Apache, а также заявила о намерении срочно купить в России 33 истребителя, не особо скрывая, что они пойдут на усиление группировки, разворачивающейся на северном направлении.

Следует учитывать, что горная местность, в которой разворачивается военный конфликт, в привычном понимании не позволит массово использовать тяжелую военную технику, которую будет стеснять горный характер коммуникаций. Из-за чего можно предположить, что если конфликт все-таки разгорится до крупного противоборства, то больше действовать будут пехотные подразделения, которые будут активно поддерживаться артиллерией, ракетами и авиацией.

Что имеют стороны конфликта на данном операционном направлении? Индия, имеющая неподалеку неурегулированный территориальный конфликт с Пакистаном, на этом направлении имеет 14-й армейский корпус со штабом в городе Лех, в состав которого входят две дивизии – 3-я пехотная и 8-я горнопехотная. В каждой дивизии по три бригады, которые в свою очередь состоят из трех батальонов. Также армейский корпус имеет средства усиления в виде артиллерийских и противовоздушных подразделений, а также обеспечения в виде инженерных и химических подразделений. Каждая дивизия по штату имеет порядка 16,5 тысячи человек личного состава, пехотная дивизия имеет танковый батальон — 40 танков, 40 БМП, артполк — 36 орудий калибром 155 мм, горнопехотная дивизия танков не имеет, зато имеет 24 горные гаубицы калибром 75 мм, которые перевозятся во вьюках.

С китайской стороны на данном направлении НОАК располагает объединением, которое носит название «Тибетский военный округ», фактически представляя собой армию. В состав Тибетского военного округа включены две горные общевойсковые бригады — 52-я и 53-я, есть 54-я механизированная (тяжелая) бригада, также есть бригада специального назначения, артиллерийская бригада, инженерная бригада, есть бригада армейской авиации и бригада противовоздушной обороны — все эти бригады носят номер 85. В распоряжении командующего Тибетским округом имеется также 7-я бригада радиоэлектронной борьбы, чего нет на стороне противника и что выводит китайские войска на качественно иной уровень. Также в округе есть восемь полков пограничной стражи.

Понятно, что даже в условиях очень сложных горных коммуникаций противоборствующие стороны за определенное время смогут нарастить количественный состав своих вооруженных сил на данном направлении, успешное поражение которых будет возможно только с применением авиации или ядерного оружия. Обе стороны понимают, какое значение может иметь авиационный компонент, поэтому активно стягивают имеющиеся у них самолеты и вертолеты ближе к району возможного боевого применения.

На самом деле совершенно не хочется, чтобы две крупнейшие мировые державы, в которых проживает треть всего населения планеты, сошлись в жаркой битве за безжизненный клочок земли, который, как видно, становится лишь поводом для силового разрешения накопленных политических противоречий, в которых долина реки Галван — всего лишь удобный повод для развязывания войны.