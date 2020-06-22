«Сад памяти» героев Великой Отечественной войны открыли в Кронштадте. ФАН-ТВ

100 ив, 20 яблонь и 30 сосен будут расти на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Там открыли «Сад памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Кронштадт присоединился ко всероссийской акции. Она стартовала 18 марта в восьми городах России. И только в первый день было высажено 136 тысяч саженцев. Проект посвящен 75-летию Победы в ВОВ. В торжественной церемонии в Кронштадте приняли участие военные и гражданские медики, кинорежиссеры, певцы, военные.

«Мы сейчас расширяли яблоневый сад, который был разбит здесь моряками очень давно. Нет данных, когда он был образован, но, по-моему, он был здесь всегда, судя по тому, какого большого размера яблони и как они здесь разрослись», — комментирует общественный деятель Ксения Шойгу.

Как отметил кинорежиссер Алексей Учитель, такие акции его вдохновляют.